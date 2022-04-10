Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Leclerc: "Bugün araç harikaydı" Sonraki / Russell: "Bugün podyumda olmak özel"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Verstappen: "Şu anda şampiyonluğu değil, yarışları bitirmeyi düşünmeliyiz"

Max Verstappen, şampiyonluk için mücadele ederken bu tür sorunlar yaşamalarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen: "Şu anda şampiyonluğu değil, yarışları bitirmeyi düşünmeliyiz"
Haberi dinle

Dünya şampiyonu, Avustralya Grand Prix'sinin 39. turunda aracındaki belirsiz bir sorun nedeniyle güç kaybetti ve bu yıl ikinci kez yarış dışı kaldı.

Sezonun açılış yarışı olan Bahreyn'de de sorun yaşayan ve puan alamayan Verstappen, üç yarışın ardından şampiyona lideri Charles Leclerc'in 46 puan gerisine düştü.

Sky Sports'a konuşan Verstappen, artık şampiyonluğu düşünmediğini çünkü Red Bull için önceliğin sorunların üstesinden gelmek olduğunu belirtti.

Verstappen, "Bu gerçekten çok kötü. Şu anda ne söylesem bilmiyorum ama yapılması gereken çok iş var."

"Daha şimdiden kilometrelerce geride kaldık. Bu yüzden şu noktada şampiyonluk mücadelesini düşünmek dahi istemiyorum."

"Şu anda bizim için en önemli şey yarışları bitirmek."

"Bugün genel olarak bir başka kötü gün daha oldu. İyi bir tempoya sahip değildik. Bu yüzden sadece lastiklerimi korumaya ve yarışı tamamlamak adına onları yönetmeye odaklandım. Çünkü bizim için ikincilik -yine- oldukça kolay görünüyordu."

"Charles'la mücadele edemeyeceğimi biliyordum. Bu yüzden ona baskı uygulamaya çalışmanın hiçbir anlamı yoktu. Sonunda yarışı dahi bitiremedik. Bu oldukça sinir bozucu ve kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Verstappen'in neden yarış dışı kaldığı henüz bilinmiyor fakat Red Bull mekanikerlerinin yarış öncesinde araçta yoğun çalışmalar yaptığı görülüyordu.

"Araçta bir sorun olduğunu biliyordum. Bu yüzden yarışı bitirip bitiremeyeceğimiz benim için her zaman bir soru işaretiydi. Eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsanız, tüm bu şeyleri yaşamamalısınız."

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, with fire retardant after retirement and a fire

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, with fire retardant after retirement and a fire

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull takım patronu Christian Horner, Verstappen'in hayal kırıklığını gayet iyi anlıyor.

"Hayal kırıklığı tamamen anlaşılabilir. Yarış dışı kalmak gerçekten hayal kırıklığı yaratan bir sonuçtu."

"Sorunun ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama motorla ilgili olduğunu sanmıyorum. Bana göre bu, yakıt sistemiyle alakalı bir sorun olabilir. Önce aracı geri almalıyız ve tam olarak ne olduğuna bakmalıyız."

Horner en azından hızlı bir araca sahip oldukları düşüncesinden güç buluyor.

"Dayanıklı olan bir aracı hızlandırmaya çalışmaktansa sorunları olan hızlı bir aracı düzeltmeye çalışmayı tercih ederim."

"Bunları çözmemiz gerekiyor. Yarış dışı kalmayı kabul edemeyiz ama önce sorunun ne olduğunu anlamalı, sonra da bunu çözmeliyiz."

paylaşım
yorumlar
Leclerc: "Bugün araç harikaydı"
Önceki haber

Leclerc: "Bugün araç harikaydı"
Sonraki haber

Russell: "Bugün podyumda olmak özel"

Russell: "Bugün podyumda olmak özel"
Yorumları görüntüle
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı Avustralya GP
Formula 1

Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı

Alonso'nun yaşadığı şanssızlıklar karşısında "söyleyecek sözü yok" Avustralya GP
Formula 1

Alonso'nun yaşadığı şanssızlıklar karşısında "söyleyecek sözü yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi Avustralya GP
Formula 1

Red Bull RB18 ön kanat güncellemesi

Verstappen: "İkinci seansın sonunda doğru yönü bulduk" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "İkinci seansın sonunda doğru yönü bulduk"

Verstappen: "Benim işim insanları eğlendirmek değil, yarışmak" Avustralya GP
Formula 1

Verstappen: "Benim işim insanları eğlendirmek değil, yarışmak"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull'un deneyimli ismi Rocquelin, junior programa kaydırılıyor Avustralya GP
Formula 1

Red Bull'un deneyimli ismi Rocquelin, junior programa kaydırılıyor

Red Bull, yeni aracın Perez'e "daha iyi uyduğunu" düşünüyor Avustralya GP
Formula 1

Red Bull, yeni aracın Perez'e "daha iyi uyduğunu" düşünüyor

De la Rosa: "Verstappen gerçek bir şampiyon gibi sürüyor" Avustralya GP
Formula 1

De la Rosa: "Verstappen gerçek bir şampiyon gibi sürüyor"

Son Haberler

Binotto: "Çok sevinmemeliyiz çünkü henüz üçüncü yarıştayız"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "Çok sevinmemeliyiz çünkü henüz üçüncü yarıştayız"

Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, "zor bir pozisyonda bırakıldığını" söylediği radyo mesajını açıkladı

Schumacher olayından sonra güvenlik aracı protokolünde inceleme tavsiye edildi
Formula 1 Formula 1

Schumacher olayından sonra güvenlik aracı protokolünde inceleme tavsiye edildi

Sainz: "Hata için sadece kendimi suçlayabilirim"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Hata için sadece kendimi suçlayabilirim"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.