Verstappen: "Şu anda şampiyonluğu değil, yarışları bitirmeyi düşünmeliyiz"

Dünya şampiyonu, Avustralya Grand Prix'sinin 39. turunda aracındaki belirsiz bir sorun nedeniyle güç kaybetti ve bu yıl ikinci kez yarış dışı kaldı.

Sezonun açılış yarışı olan Bahreyn'de de sorun yaşayan ve puan alamayan Verstappen, üç yarışın ardından şampiyona lideri Charles Leclerc'in 46 puan gerisine düştü.

Sky Sports'a konuşan Verstappen, artık şampiyonluğu düşünmediğini çünkü Red Bull için önceliğin sorunların üstesinden gelmek olduğunu belirtti.

Verstappen, "Bu gerçekten çok kötü. Şu anda ne söylesem bilmiyorum ama yapılması gereken çok iş var."

"Daha şimdiden kilometrelerce geride kaldık. Bu yüzden şu noktada şampiyonluk mücadelesini düşünmek dahi istemiyorum."

"Şu anda bizim için en önemli şey yarışları bitirmek."

"Bugün genel olarak bir başka kötü gün daha oldu. İyi bir tempoya sahip değildik. Bu yüzden sadece lastiklerimi korumaya ve yarışı tamamlamak adına onları yönetmeye odaklandım. Çünkü bizim için ikincilik -yine- oldukça kolay görünüyordu."

"Charles'la mücadele edemeyeceğimi biliyordum. Bu yüzden ona baskı uygulamaya çalışmanın hiçbir anlamı yoktu. Sonunda yarışı dahi bitiremedik. Bu oldukça sinir bozucu ve kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Verstappen'in neden yarış dışı kaldığı henüz bilinmiyor fakat Red Bull mekanikerlerinin yarış öncesinde araçta yoğun çalışmalar yaptığı görülüyordu.

"Araçta bir sorun olduğunu biliyordum. Bu yüzden yarışı bitirip bitiremeyeceğimiz benim için her zaman bir soru işaretiydi. Eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsanız, tüm bu şeyleri yaşamamalısınız."

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, with fire retardant after retirement and a fire

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images