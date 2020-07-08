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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bu hafta sonu podyuma çıkmak zor olacak"

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Leclerc: "Bu hafta sonu podyuma çıkmak zor olacak"
Ekleyen:
, Editör
8 Tem 2020 06:52

Red Bull Ring'deki ikinci yarış öncesi konuşan Charles Leclerc, tekrar podyuma çıkmalarının zor olduğunu söyledi.

Charles Leclerc, Avusturya'daki ilk yarışın sıralama turlarında yedinci olmuş ve hayal kırıklığı yaşamıştı.

Ancak pazar günü öndeki olaylardan faydalandı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Ancak Ferrari, yarış boyunca saf tempo anlamında Red Bull veya Mercedes seviyesinde değildi.

Bu hafta sonu aynı pistte ikinci yarış yapılacak ve Ferrari'nin yeni güncellemelerle birlikte ön tarafa yaklaşabileceği düşünülüyor.

Ancak Leclerc, ilk yarıştaki ikinciliği tekrarlamanın çok zor olacağını belirtti.

“Aynı pistte üst üste iki yarış olması kesinlikle tuhaf ve bizim için alışılmadık bir deneyim olacak."

"Genellikle bir önceki yılın verileriyle piste geliyoruz ve Cuma günü aracınızın nasıl davrandığını anlamaya çalışıyoruz. Ancak bu sefer, ıslak zemin olmadığı sürece aracın nasıl davranacağına dair pek çok yararlı bilgiye sahip olacağız."

"Geçen Pazar günü Spielberg'deki yarış çok özel ve çok eğlenceliydi. Şans bizim yanımızdaydı ve podyuma çıkmamıza yardımcı oldu. Bu sefer aynı şeyi yapmak kolay olmayacak."

"Ama kesinlikle bunu gerçekleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." 

Sebastian Vettel ise geçen hafta yaptığı hatayı bu hafta telafi etmek istiyor.

"Tuhaf bir sezon oluyor, yaz ortasında başlıyoruz, aynı yıl ve sadece bir hafta arayla aynı pistte iki yarışa sahip oluyoruz. Bu pek de alışık olmadığımız bir faktör."

"Benim için bu, geçen pazardan daha iyisini yapma şansı anlamına geliyor. Araç üzerinde çalışmak için çok daha fazla verimiz olacak ve ilk yarışta öğrendiklerimizin yararlı olacağını düşünüyorum."

"Her zaman söylediğim gibi, sezonun en sevdiğim pistlerinden biri çünkü çok kısa olmasına rağmen çok güzel virajları var ve dağlar harika."

 
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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