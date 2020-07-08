Villeneuve: "Alonso'nun gelişi Ocon için iyi olmaz ama Renault için iyi olur"

Daniel Ricciardo'nun McLaren'a geçme kararı sonrası yeni bir pilot arayışına göre Renault'nun yıldız isimlerle görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Cyril Abiteboul, Fernando Alonso'nun bu isimlerden bir tanesi olduğunu doğrulamıştı.

Dün itibariyle Alonso ve Renault'nun iki yıllık anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan eski F1 pilotu Jacques Villeneuve, bunun Renault için mantıklı bir seçim olacağını dile getirdi.

Canal Plus'a konuşan eski Renault F1 pilotu, "Alonso en mantıklı seçim gibi görünüyor."

"Gerçekten iyi performans gösterdiği ve siyasi ya da medya sorunları olmadan her şeyin yolunda gittiği tek dönemi Renault'daydı, ancak o zaman Briatore'nin desteğini almıştı."

"Şimdi Briatore olmadan gelecek ve Renault onunla başa çıkabilir mi?"

"Diğer yandan bir ekip kurmak için gençleri kullanamazsınız. Deneyim gerekiyor. Ocon çok fazla deneyime sahip değil, bu yüzden Alonso'nun yanında olması faydalı olabilir. Öte yandan Alonso'nun takım arkadaşlarını her zaman yok ettiğini ve uzun vadede normalde takımlarına da zarar verdiğini görüyoruz."

"Bu yüzden seçim konusunda çok, çok dikkatli olmaları gerekiyor. Öte yandan Fernando, Vettel gibi tutkulu, her zaman %100'ünü veriyor ve aracın potansiyelinden daha büyük sonuçlar alıyor."

"Esteban Ocon için çok iyi olacağını düşünmüyorum, ama kesinlikle Renault için çok iyi olurdu." dedi.