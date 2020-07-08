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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Kötü geçen sıralama turları, yarışımı olumsuz etkiledi"

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Ocon: "Kötü geçen sıralama turları, yarışımı olumsuz etkiledi"
Ekleyen:
, Editör
8 Tem 2020 05:19

Renault F1 pilotu Esteban Ocon, Avusturya GP'de beklentilerin altında kalmasının ardından sıralama turlarındaki kötü performansının bunda etkisi olduğunu belirtti.

Esteban Ocon, sıralama turlarında 14. sırada yer almıştı ve yarışta orta grubun önüne yaklaşmakta zorlandı.

Yarışı sekizinci bitiren Ocon, "Evet, yarış bol olaylıydı ama harika geçti. Bu kısmen sıralama turlarında en iyi performansımı gösteremediğim gerçeğinden kaynaklanıyor. Bunu yarışta telafi etmek zorunda kaldım. Araç bugün mücadele ettiğimden daha hızlıydı. Bir dahaki sefere hayatımızı zorlaştırmamıza gerek yok ve sıralama turlarında iyi bir performans göstermek önemli. Eminim her şey yoluna girecek."

"Başarısız sıralama turlarından sonra bu sonuç mükemmel. Daha fazlasını yapabileceğimizi biliyorduk ve puan almayı hedefledik. Gelecek hafta hedefimiz bu olacak. Bazı detayları açıklığa kavuşturmak, ayarları geliştirmek ve daha fazlası için zorlamak gerekiyor."

"Daniil Kvyat'la çok sıkı bir mücadelemiz vardı. Yeni lastikleri vardı, aşınmış lastiklerim vardı. Altıncı virajda dış tarafta kalmak çok risklidir. Yakındık, ama hiçbir temas olmadı. Kerbe dokundu ve buradaki kerbler sürücüleri affetmiyor. Bu yüzden ön kanadı hasar gördü. Çok kötü oldu. Onunla savaşmak hoşuma gitmişti."

"Takımla birlikte yapmamız gereken şeyler var. Küçük ayrıntılardan, iyi bir sonuç almanızı sağlayan küçük şeylerden bahsediyoruz."

"Stratejide herhangi bir hata yaptığımızı sanmıyorum, hiç kimse bu kadar çok güvenlik aracı çıkmasını beklemiyordu. Rakip takımlar bu süreçte daha yumuşak lastiklere geçtiği için durum oldukça karmaşık bir hal aldı."

"Bence gelecek hafta çok fazla şey değişecek. Bu hafta sonu pek çok takım istenen sonucu alamadı ve kesinlikle gelecek hafta gelişecekler. Muhtemelen, mücadele daha da yakın olacak ve sonuç tamamen farklı olacak."

 
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Editör Kemal Şengül

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