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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Leclerc, 2022 şampiyonluk mücadelesini canlandırmanın zor olacağını kabul ediyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc, puan durumunda bu kadar geriye düşmesinin ardından mücadeleyi yeniden canlandırmanın çok zor olacağını ancak yine de bunu yapabileceklerine inandığını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Leclerc, 2022 şampiyonluk mücadelesini canlandırmanın zor olacağını kabul ediyor
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Leclerc, sezonun ikinci bölümünün başlayacağı Belçika GP'ye şampiyona lideri Max Verstappen'in 80 puan gerisinde geldi, bunun sebebi Monakolu pilotun son yarışlarda strateji hatası, dayanıklılık sorunları ve sürüş hatası gibi durumlarla Verstappen'in çok gerisine düşmesi.

Belçika'daki pist üstü faaliyetler başlamadan önce konuşan Leclerc, duygusal açıdan bazı yıpratıcı şeylerin olduğunu kabul etti ve takım olarak bundan böyle önlerine gelen tüm fırsatlardan maksimumu almaları gerektiğini söyledi.

Leclerc, "Buna (yaz tatiline) ihtiyacım vardı. Sezonun ilk yarısı inişler ve çıkışlarla doluydu, bu açıdan çok fazla duygusal şey oldu."

"Yorgunluğa yol açan çok fazla duygu birikimi vardı. Bu açıdan tatile çıktığımız için oldukça mutluydum. Bu üç haftayı ailem ve arkadaşlarımla mümkün olan en iyi şekilde kullandım. Harika oldu."

"Bundan sonra tüm yarışlara bir bir yaklaşacağız. Ancak tabii ki önümüzdeki tüm fırsatlardan maksimumu almamız lazım. Hâlâ şampiyonluğa inanıyorum."

"Tabii ki çok zorlu bir mücadele olacak. Ancak en sonuna kadar inanmaya devam edeceğim." dedi.

Ferrari'nin yarışlar sırasında aldığı stratejik kararlar, sezonun ilk yarısının ardından Leclerc'in sıralamada Verstappen ile arasındaki uçuruma katkıda bulunması nedeniyle gündeme gelmişti.

Takım Patronu Mattia Binotto bu konuda değişiklik yapılmasına gerek olmadığını söylerken, Leclerc takımın Macaristan'da yaptığı hatadan ders çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Mattia Binotto, Ferrari Team Principal

Carlos Sainz, Charles Leclerc, Mattia Binotto, Ferrari Team Principal

Photo by: Charles Leclerc

Leclerc ayrıca, yaz tatili sırasında Maranello'da çekilen bir takım fotoğrafının, Ferrari'de COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de yapılamayan bir gelenek olduğunu söyledi ancak kapalı kapılar ardından üst yönetimle neler konuştuklarına dair bilgi vermedi.

Leclerc, "Bu fotoğraf aslında 2019'da yaptığımız ancak 2020 ve 2021'de COVID nedeniyle yapamadığımız bir şeydi."

"Ama bu, kesinlikle tüm fabrikayla, Formula 1 departmanıyla ilgili tüm insanlarla yaptığımız bir şey.  Bu çok güzel çünkü sonunda herkesi görebilir ve onlarla doğrudan konuşabilir, bize verdikleri destek ve 2020 ve 2021'de aracın performansı açısından zor zamanlardan geçerken yaptıkları iş için onlara teşekkür edebilirsiniz. Ve şimdi yeniden kazanmak için savaşıyoruz."

"Ancak Macaristan'dan bahsetmişken, tabii ki orada olanlara baktık ve bundan bir takım olarak büyüyeceğiz. Bundan eminim ve 2020 ve 2021'den beri takım olarak çok bütünleşmiş şekilde çalışıyoruz."

"Bu bize performans açısından içerisinde bulunduğumuz seviyeye gelmemizde yardımcı oldu. Ve bu, daha iyi olmak için şu anda yapmaya çalıştığımız şeyin aynısı." dedi.

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