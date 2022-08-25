Verstappen, taban değişikliklerinden etkilenmeyecekleri konusunda ısrarcı

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Yeni düzenlemelerle birlikte yer etkisi konseptini benimseyen Formula 1, bu konseptin getirdiği birtakım sorunlarla da uğraşıyor; bu sorunların en büyüğü ise sene başından beri tartışmaların odağındaki dalgalanma sorunu.

Bu sorunu çözmek isteyen FIA, 2023 sezonunda birtakım kural değişiklikleri için harekete geçti ve ilk öneri sürüş yüksekliğinin 25mm'den aşağı düşmemesiydi.

FIA'nın önerisine karşı çıkan ve normalde değişiklik dahi istemeyen takımlar 10mm'de uzlaşmak istediler, son aşamada ise FIA'nın 15mm şeklinde bir teklif yapmasıyla birlikte sorun çözüldü ve değişikliğin gelecek sezondan itibaren devreye girmesine karar verildi.

Birçok takım ve pilot bu değişikliğin gerçekten gerekli olup olmadığını sorguluyor, bu isimlerden birisi de son şampiyon Max Verstappen.

Takımları araçlarının temel bileşenlerini yeniden tasarlamaya zorlayacak olan değişikliklerin potansiyel etkileri hakkında konuşan Verstappen, "Bunu görmek ilginç olacak, şimdilik [değişikliklerin] farklı klasmanlardaki takımlara ne kadar zarar vereceğinin çok net olduğunu düşünmüyorum."

"Bence bu değişiklikler biraz fazla abartılı oldu, son birkaç yarıştır neredeyse tüm takımların dalgalanmayı az çok kontrol altında tuttuğunu görebilirsiniz.

"Ayrıca değişiklikleri gerçekten isteyen takımlar da sorunu daha iyi bir şekilde kontrol altına almışlardı." dedi.

Bu hafta sonu Belçika GP'sinde takımlar için yeni dalgalanma limitlerinin yanı sıra, bazılarının en çok Ferrari ve Red Bull'a zarar verebileceğini öne sürdüğü esnek tabanlara da bir kısıtlama getiriliyor.

Kısıtlamaları kısa bir şekilde yorumlayan Hollandalı pilot, "Değişikliklerin bize zarar vereceğini pek sanmıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen an itibariyle şampiyonada da çok rahat bir konumda, nitekim son birkaç yarıştır takım olarak Ferrari'nin tüm hatalarından faydalanan Red Bull her iki şampiyonada da farkı açtı ve yaz arasına girilirken Verstappen ana rakibi Charles Leclerc'in 80 puan önüne geçti.

Şampiyonadaki farkın artması sonrası nasıl hissettiği sorulan Verstappen, "Rahatlamak hiçbir zaman doğru değil, nitekim halen birçok şeyin ters gitme ihtimali var. Kalan yarışlar için yaklaşımımız olabildiğince çok yarış kazanmak şeklinde, bunun yanı sıra istikrarımızı da korumalıyız. İlk yarışlarda birkaç sorun yaşadık, fakat şu anda ne kadar rekabetçi olduğumuz ortada."

"İkinci olmak için burada değiliz, böyle çalışmıyoruz. Sırf güvende olmak için diğer takımlara galibiyet hediye etmek istemiyoruz. Önümüzde dokuz yarış var ve biz dokuz yarışın tamamını kazanmayı hedefliyoruz."

"Kendime rehavete kapılma izni vermiyorum, bu ancak yarışmayı bıraktığımda gerçekleşebilir -ki diyelim ki gerçekleşti, o zaman da emekli olma vaktinin geldiğini anlarım."

"Geçen sezona göre birçok şey değişti; araçlar tamamen farklı, ayrıca başka bir takımla şampiyonluk savaşı veriyoruz. Puan durumunun böyle olmasını da kimse beklemiyordu, fakat bunun sezonun gidişatını doğru bir şekilde yansıttığını düşünmüyorum, sadece tek yarışta dominanttık, bunun dışındaki tüm yarışlarda çok ince bir farkla galip geldik."