Sainz: "Ferrari daha da kusursuz olmalı"

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Sezon öncesi ana hedefi ilk galibiyetini elde etmek olan Sainz, her ne kadar Britanya'da bu hedefe ulaşsa dahi yarış temposu açısından isteneni pek veremediği gibi sıralama turlarında da takım arkadaşı Charles Leclerc'in bir hayli gerisinde kaldığı bir sezon geçirmekte.

Birkaç ay önce yeni kontrat imzalayan ve 2024 sezonu bitene kadar takımda kalmayı garantileyen İspanyol pilot, rakiplerini yenebilmek için daha iyi olmaları gerektiğini belirtmeye de devam ediyor.

Belçika GP'si öncesi basın toplantısında konuşan ve ilk olarak Spa'nın yeni halini yorumlayan Sainz, "Eğer pist genel olarak herkes için daha güvenli hale gelecekse her türlü değişikliğe kucak açarım."

"Piste birkaç çakıl havuzu eklendiğini söylediler, bu hem pist limitlerine uyulmasını sağlayacak, hem de güvenliği arttıracak. Diğer yandan, çakıl havuzları pist dışına çıkan pilotlar için de daha cezalandırıcı olacak."

"Henüz pist yürüyüşü yapmadım, hava biraz daha serinleyince yapmayı planlıyorum. "

The view from the new grandstand at Eau Rouge Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bekleneni veremeyen tek tarafın Sainz olduğunu söylemek adaletsiz olacaktır, nitekim ilk yarı Ferrari'nin de birçok kez ciddi sorunlarla -yanlış stratejiler, dayanıklılık sorunları ve pilot hataları- boğuştuğunu gördük.

Takım için iyi haber, F1-75'in gerçekten iyi performans vermesi ve neredeyse her pistte gridin en hızlı iki aracından biri olması.

Aracın hızından nasıl faydalanabilecekleri sorulan Sainz, "Red Bull'u ve yaklaşmakta olan Mercedes'i yenmek için daha da kusursuz olmalıyız. Bu takımların üst düzey performans gösterdikleri açık, dolayısıyla mücadele esnasında herhangi bir yanlış yapma lüksünüz yok; böyle bir durumda sizi anında yeneceklerdir."

"Sezonun ilk yarısı hakkında halen olumlu düşünüyorum, ön gruba dönerek ve Red Bull-Mercedes ikilisiyle galibiyet mücadelesi vererek ana hedefimize ulaşmayı başardık. Ancak işler biraz daha yolunda gitseydi muhtemelen daha fazla yarış kazanabilirdik." dedi.

Belçika GP'sinin değişken koşullarda gerçekleştirilebileceği hatırlatılan Sainz, "Böyle bir durumda takım olarak gücümüzü gösterebileceğimizi umuyoruz. Bu tür büyük pist koşullarında Macaristan'daki gibi bir durum yaşanırsa, şartlara daha iyi uyum sağlamamız ve yarışta doğru pit aralığını tutturmamız gerekiyor."

"Aynı şekilde benim de bir pilot olarak bir koşuldan diğerine geçiş yapmam gerekiyor, ki bu hiçbir zaman zayıf noktalarımdan biri değildi, yine de bu araçlarla biraz daha fazla düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Foto Colombo Images

Son olarak sezonun ikinci yarısından neler beklediği sorulan Sainz, "Kendi açımdan konuşacak olursam; hedefim mümkün olduğunca çok yarış kazanmak. Kuru bir hafta sonunda ikinci galibiyetimi almak ve bunun bizi şampiyonada ve yıl sonunda nereye götüreceğini görmek istiyorum.

"Ayrıca bu yıl rekabetçi bir araca sahip olduğumuzu ve bunu elimizden gelen en iyi şekilde kullanmanın yollarını bulmamız gerektiğini düşünüyorum, kalan dokuz yarışta bunu yapmaya çalışmalıyız." dedi.

"Sezonun ilk yarısı bana sürüş tarzıma uygun olmayan bir araç gibi hiç beklemediğim zorluklar sundu, yılın başında birkaç hata yaptım ve o zamandan beri her şey biraz yokuş yukarı gitti. Sezonum tıkır tıkır işlemeye başlamış gibi görünse de Avusturya'da yarış dışı kalmam her şeyi tersine çevirdi."

"Zorlu bir ilk yarı geride kaldı, ama aynı zamanda ilk galibiyetimi ve ilk pol pozisyonumu da kazanmayı başardım, bu yüzden her şey olumlu. Aracı ne kadar geliştirdiğimiz ve hız açısından son birkaç yarışta ne kadar güçlü olduğumuz konusunda gurur duyuyorum." dedi.