Sainz: "Ferrari daha da kusursuz olmalı"

Sezon öncesi ana hedefi ilk galibiyetini elde etmek olan Sainz, her ne kadar Britanya'da bu hedefe ulaşsa dahi yarış temposu açısından isteneni pek veremediği gibi sıralama turlarında da takım arkadaşı Charles Leclerc'in bir hayli gerisinde kaldığı bir sezon geçirmekte.

Birkaç ay önce yeni kontrat imzalayan ve 2024 sezonu bitene kadar takımda kalmayı garantileyen İspanyol pilot, rakiplerini yenebilmek için daha iyi olmaları gerektiğini belirtmeye de devam ediyor.

Belçika GP'si öncesi basın toplantısında konuşan ve ilk olarak Spa'nın yeni halini yorumlayan Sainz, "Eğer pist genel olarak herkes için daha güvenli hale gelecekse her türlü değişikliğe kucak açarım."

"Piste birkaç çakıl havuzu eklendiğini söylediler, bu hem pist limitlerine uyulmasını sağlayacak, hem de güvenliği arttıracak. Diğer yandan, çakıl havuzları pist dışına çıkan pilotlar için de daha cezalandırıcı olacak."

"Henüz pist yürüyüşü yapmadım, hava biraz daha serinleyince yapmayı planlıyorum. "

