Leclerc: "10. virajdaki hata nedeniyle Verstappen'in arkasında kaldım"

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Leclerc, sıralamaların son bölümündeki ilk hakların ardından en hızlı isimdi ve geçici olarak pole pozisyonundaydı. Monakolu pilot son hızlı turunun ilk sektöründe de en hızlı zamanı kaydetti ancak ikinci sektörde en iyi derecesinin gerisinde kaldı. Leclerc o turun son sektöründe de en hızlı zamanı kaydetti ancak orta sektördeki hatasının ardından istediği turu atamadı ve pole pozisyonunu kazanan Verstappen'in 0.021 sn gerisinde ikinci olmakla yetindi.

Leclerc, Verstappen'in arkasında kalmasının nedeninin 10. virajdaki hatası olduğunu söyledi.

Leclerc, "Kimsenin mükemmel tur atmadığından eminim."

"Özellikle 9 ve 10. virajlar o şartlarda sıkıntılıydı çünkü kuyruk rüzgarı vardı. Pistin o virajları rüzgardan, diğer bölümlerinden çok daha fazla etkileniyor."

"Son sonuçlara bakarsak, mükemmel bir tur atarsak, pole pozisyonunu alabilecek durumdaydık ancak diğer taraftan Max ve Carlos'un da mükemmel tur çıkarmadıklarından da eminim."

"Sonuç olarak bugünkü sonucumuz ikincilik." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pole pozisyonunu kazanamadığı için hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Leclerc, bunu yalanladı ancak her zaman pole pozisyonunu hedeflediklerini söyledi.

Leclerc, "Bunun dışında, bugün Max ile olan farka bakarsak, sıkıntılı geçen Q1 ve Q2'nin ardından bu şekilde olmasını beklemiyordum."

"Ancak günün sonunda Q3'te aracımız oldukça iyi hissettirdi ve zorlayabildim." dedi.

Leclerc ayrıca son birkaç yarıştır sıralamalarda aracın dengesinden tam manasıyla mutlu olmadığını açığa çıkardı ve bugünkü sıralamalarda biraz daha iyi hissettiğini söyledi.

Leclerc, "Bugün iyiydik ve yarın için sabırsızlanıyorum." dedi.

Ferrari pilotları sıralamaların ikinci seansını geçebilmek için ekstra tur atmak zorunda kalırken, Verstappen tek set lastikle geçmeyi başardı. Leclerc, o seansta aslında piste çıkış turunda farklı bir şey denediklerini ve sonunda, o sayede daha iyi olduklarını söyledi.

O dönemde gösterdikleri çabayla Ferrari pilotları, önceki turlarda önden kayma sorunları yaşarken, sonrasında daha güçlü bir ön tarafa sahip oldular.

Leclerc, "Bu konu üzerinde daha fazla çalışmamız lazım ancak yarış için daha emin hissediyorum, bu yüzden yarın için daha eminim." dedi.