Vettel: "Böyle bir hata yapmak burada isteyeceğimiz son şeydi"

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Sebastian Vettel, Aston Martin'in bu yıl en iyi performanslarından birisini sergilediği Zandvoort'ta, sıralama turlarının ilk bölümünde hata yaptı ve ilk bölümde elendi.

Vettel, son denemesinde çakıl havuzuna girdi ve turunu geliştirmek üzereyken ilk bölümde elendi.

Geçişin zor olduğu Zandvoort'ta hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorusuna Vettel, "Son turda 13. virajın girişinde sol tekerleklerim çakıla dokundu. Genellikle bu noktada tamamen sağdaki kerbe odaklanır ve apeks üzerinde kalmaya çalışırsınız. Ancak çizgiden hafif kaydım ve aracın kontrolünü kaybettim."

"Araç üstü görüntülerde sol ön tekerleğin çakıla değdiğini görebilirsiniz. Sanırım arka taraf aynı şeyi yapıyor. Sonrasında da dışarı doğru kaydım."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Maalesef şans benden yana değildi."

"Durum biraz şaşırtıcıydı ancak nedenini biliyorum. Bu sinir bozucu be aptalcaydı. Bu olmasaydı kolayca ikinci bölüme kalabilirdim. İlk tura kıyasla çok daha iyi bir turla geliyordum. Muhtemelen üçüncü bölüme kalacaktık. Araç gittikçe daha fazla yol tutuş yakalıyor gibiydi."

"İlk virajda mor dereceyle geliyorduk, ikinci sektörde biraz engellensem de sorun yoktu. İkinci bölüme kolayca ulaşabilirdim. Belki de üçüncü bölüm bile mümkün olabilirdi."

Takımın kaydettiği ilerleme sorulduğunda Vettel, "Çok fazla değişiklik yapıyoruz."

"Bu hafta sonu işler daha iyi görünüyor. Cumartesi günü yeni ön kanat büyük fark yarattı. Buna alışmak biraz zamanımı aldı ancak üçüncü antrenmanın sonunda her şey iyiydi."

"Şimdi son tur ve çakıl yüzünden her şeyi kaybetmek üzücü. Ne yazık ki bu hata olabilecek en kötü zamanda geldi. Aptalca bir durum fakat bunu kabul etmeli ve pazar günü en iyisini yapmalıyız." dedi.

Vettel yarışla ilgili, "Bu, hafta sonunu son derece zorlaştırdı. Olmasını isteyeceğiniz son şey ilk bölümde elenmek ve çok geriden başlamaktı."

"Bu noktadan ne yapabileceğimizi göreceğiz. Elbette zor olacak fakat bazı strateji seçenekleri düşüneceğiz. Yine de zor bir yarış olacak gibi duruyor." dedi.