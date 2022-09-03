Alonso: "Trafik yüzünden son bölümü kaçırdık"

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Fernando Alonso, sıralama turlarının ikinci bölümündeki son turunda Sergio Perez tarafından engellendi ve derecesini geliştiremedi.

Pazar günkü yarışa 13. başlayacak olan Alonso, şöyle konuştu: "Maalesef bugün bizim günümüz değildi. Trafik yüzünden son bölümü kaçırdık çünkü yarım saniye daha hızlıydık ve altıncı olabilirdik."

"Maalesef aracın gerçek potansiyelini gösteremedik ama Zandvoort gibi bir pistte böyle şeyler olabiliyor."

"O ana kadar tüm seanslarda altıncı veya yedinciydim. İkinci denememde 9. viraja doğru, bir önceki turumdan yarım saniye daha iyi geliyordum fakat önümdeki Red Bull ile aramda bir yanlış anlaşılma oldu."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Çok fazla vakit kaybettik. Bu yüzden de olması gereken tempoya sahip olsa da maalesef üçüncü bölüme kalamadık."

"En önemli anda, pist koşulları da iyiyken trafiğe kalmak gerçekten üzüntü verici fakat durum bu. Zandvoort çok küçük bir pist, çok dar. Burada bu tür şeyler olabileceğini biliyoruz. Monza'da daha farklı olacak çünkü orada daha uzun düzlükler var. İnsanların geçmesine izin vermek daha kolay. Ne yazık ki bugün bizim başımıza geldi ve hafta sonumuzu tehlikeye attı."

Aracın geçen haftaki kadar iyi olup olmadığı sorusuna Alonso, "Emin değilim ama İlk bölümdeki ilk denememde altıncıydım, Carlos ise yedinciydi. Yani Spa'ya kıyasla çok da uzak değiliz. En azından garajın benim tarafımda durum bu. Garajın diğer tarafı için durum daha zordu."

"Bakalım yarın bazı sıralar kazanabilecek miyiz? Bunu yapmak kolay olmayacak çünkü Zandvoort ilk 10'da başlamak istemeyeceğiniz bir pist değil. Ancak yapacak bir şey yok."

"Yeni nesil araçlarla geçişin daha iyi olacağını sanmıyorum. Bence yükselmek için büyük bir hız avantajına veya lastik avantajına sahip olmanız lazım. Bu yüzden tıpkı geçen yıl gibi geçiş yapmak zor olacak."

"Yine de yarın yeni bir gün. Yarın hava daha bulutlu olacak hatta biraz yağmur bekleniyor. Bu yüzden farklı bir gün olacağına inanıyorum." cevabını verdi.