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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Leclerc: "Lastik aşınması ve yarış tempomuz gayet iyi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Ferrari'nin cuma günkü temposundan memnun olduğunu dile getirdi ve lastik aşınmasıyla ilgili problemleri olmadığını da ekledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Leclerc: "Lastik aşınması ve yarış tempomuz gayet iyi"
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Cuma günü Ferrari pilotları, özellikle ikinci seansta güçlü göründüler ve Charles Leclerc hem tek turda hem de yarış temposunda gayet iyiydi.

Ferrari bu yıl çoğu zaman sıralama temposunda kuvvetli olsa da, yarışta aynı performansı göstermekte zorlanıyordu.

Fakat Leclerc, şu anda hem lastik aşınması hem de yarış temposunda iyi göründüklerini dile getirdi.

Monakolu pilot, "Bence güzel bir cuma günü oldu. İlk seanstan ikinci seansa oldukça iyi bir gelişim kaydettiğimizi düşünüyorum fakat bugünden yarına atmamız gereken bir adım daha var."

"Ayrıca ikinci antrenmanda kimsenin gerçekten temiz bir tur atmadığını hissediyorum, ki biz de atmadık. Max ve Carlos yumuşak lastikle derecelerini geliştiremediler."

"Bu yüzden ortada hâlâ pek çok soru işareti var."

"Bence bugünün en güzel yanı lastik aşınmasının iyi olması ve aracın hızının çok güçlü olması. Bu da iyiye işaret." dedi.

Leclerc bir noktada güç kaybettiğini söylemişti fakat bunun sebebi Leclerc'in motor gücünü azaltan bir şey yapmasıydı.

Leclerc, "Aslında güç ünitesinde herhangi bir sorun yaşamadık. Güç kaybetmeme neden olan bazı parametreleri değiştirdiğimi unuttum, yani benim hatamdı. Yani kötü bir şey yok." dedi.

Leclerc'e ilginç bir soru da soruldu.

Monakolu pilot, bu hafta sonu şampiyona liderliğini alıp almayacağı sorusuna, "Umarı öyle olur. Bu hafta sonu olur ya da olmaz bilmiyorum. Fakat her şeyi mükemmel yaparsak bir noktada liderliği alacağımıza eminim." dedi.

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