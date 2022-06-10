Mercedes cuma gününün ardından "temel adımlara" ihtiyaç duyuyor

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George Russell, ikinci antrenman seansını yedinci sırada tamamlarken, lider Charles Leclerc'in 1.3 saniye ardındaydı. Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise 0.3 saniye gerisinde kaldı ve ancak 12. sırada yer alabildi.

Her iki sürücü de Monako'da kendilerini olumsuz etkileyen zıplama sorunlarından muzdaripti ve araçtan memnun olmadıklarını söylüyorlardı.

Shovlin, Mercedes'in Bakü'de yaşadığı sorunların ince ayar değişiklikleriyle çözülemeyeceğini ve büyük adımlara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Shovlin şöyle dedi: "Hem tek turda hem de yarış temposunda zaman bulmak adına yapacak işlerimiz var."

"Denge şu noktada bizim için önemli bir sorun değil fakat virajlarda yol tutuş eksikliğimiz var ve düzlüklerdeki dalgalanma da sürücüler için rahatsız edici. Bu yüzden gece bunları geliştirmemiz gerekiyor."

"Düzlük hızımız da harika değil fakat bunun bir kısmı düzlüklerde zıplamamızdan kaynaklanıyor."

"Bugün aracımızda bazı yeni parçalar vardı. Bunların sorunların artmasına neden olup olmadığına bakmamız lazım."

"Genel olarak iyi bir konumda değiliz ve küçük ayarlar yaparak gelişemeyiz. Bunun yerine bazı temel adımlar atmamız gerekiyor."

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images