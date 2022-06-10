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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Sainz, Red Bull ile "zorlu bir mücadele" bekliyor

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Bakü hafta sonunda Red Bull ile aralarında zorlu bir savaş olmasını bekliyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Sainz, Red Bull ile "zorlu bir mücadele" bekliyor
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Ferrari pilotu Carlos Sainz, cuma günkü her iki seansta da ilk üçün dışında kaldı ve ikinci seansta temsili bir tur atamadı.

İspanyol pilot, zaman tablosunun bundan ötürü çok önemli olmadığını düşünürken, Red Bull ile aralarında keyifli bir savaş olacağından emin.

Sainz şöyle konuştu: "Bakü'de her zaman olduğu gibi ilginç bir cuma günü vardı. Yüksek hıza, asfaltın tümsekli yüzeyine ve duvarlara yaklaşmanız gerekiyor. Yeni nesi araçlarla tümsekler çok daha fazla hissediliyor."

"Genel manada iyi bir antrenman seansı olduğunu söyleyebilirim. Ayarlarda doğru yöne gittik ve ikinci seansta ilk seansa göre daha rekabetçi olduğumuzu söyleyebilirim. Araç ile olan hislerimizi geliştirmeyi başardık."

"Genel anlamda ikinci seans, sarı bayraklar nedeniyle temiz bir tur atmanın kolay olmadığı bir seanstı. Bunun ötesinde sorunsuz geçti. Artık yarın bir adım daha atıp, temiz bir sıralama seansı geçirmeliyiz."

"İlk antrenman seansında çok fazla dalgalanma yaşadık ve bunu analiz etmemiz gerekiyor çünkü son birkaç yarışta en azından benim garajımda böyle bir şey hiç olmamıştı. Bu düzlüklerde frenaj bölgesindeki güveninize zarar veriyor. Umarım yarına kadar sorunu çözebiliriz."

"Sonuç olarak Red Bull ile zorlu bir mücadele olacağına inanıyorum. Checo bu pistte her zaman çok formda görünüyor. Ayrıca onlarla olan savaşın tüm sezon süreceğine inanıyorum."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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