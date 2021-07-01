Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu Nicholas Latifi, gelecek yıl İngiliz ekip adına yarışmaya devam etmek istediğini dile getirdi.

Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum"

Nicholas Latifi, Formula 2'de geçirdiği başarılı 2019 sezonunun ardından geçen yıl Williams'a katılmıştı.

Kanadalı pilot şimdiye kadar zaman zaman iyi performans gösterse de hiç sıralama turlarında George Russell'ı geçemedi ve genel olarak sönük bir performans sergiledi.

Dorilton Capital'e satılmasının ardından Williams, finansal anlamda çok daha iyi durumda ve artık gridin ön tarafına dönmenin hesaplarını yapıyor. Bu da önemli isimlerin dikkatini çekiyor.

Latifi, kontratı sezon sonunda dolsa bile İngiliz ekipte kalmak istediğini dile getirdi.

Latifi, "Gelecek hakkında pek fazla düşünmedim. Sezon henüz çok ama çok başındayız ve sanırım bu klasik bir cevap ama benim için gerçek bu."

"Odak noktam gerçekten adım atmaya ve gelişmeye devam etmek. Elbette gelecek sene takımda kalmayı çok isterim. Bu benim amacım ve hedefim."

"Yani evet gelecek yıl burada kalmak istiyorum ve bunun için çabalıyorum." dedi.

Kanadalı pilot, Dorilton Capital'in kontrolüne geçtiğinden beri Williams'ta yaşanan en büyük değişikliğin ne olduğu sorusuna da yanıt verdi.

"Muhtemelen takımdaki moral ve atmosferde genel olarak bir tür yükselme olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bildiğiniz üzere COVID-19 ve diğer her şeyle beraber çok fazla belirsizlik vardı ve yeni sahipler geldiğinde, takımın geleceği dengelenmiş oldu."

"Sadece bu değil, geçen yılın sonu ve bu yılın başından beri takıma büyük yatırımlar yapılıyor, çünkü Williams son yıllarda her zaman finansal anlamda zorluklar yaşayan bir takımdı ve diğer takımların çoğuyla aynı bütçeye sahip değildi."

"Yani bu, artık bir endişe kaynağı değil ve evet, yeni bir enerji, yeni bir motivasyon ve benim açımdan pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyorum."

Nicholas Latifi, Williams

Nicholas Latifi, Williams

Fotoğraf: FIA Pool

paylaşım
yorumlar
Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Önceki haber

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

33 dk
2
Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

2 s
3
Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

5 s
4
Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

1 s
5
Formula 1

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş

1 s
Son Haberler
Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum"
F1

Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum"

3dk
Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
F1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

33dk
Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"
F1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

1 s
Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş
F1

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş

1 s
Perez: “Bu seviyedeki pilotlarla yarışmak, sizi yeni bir seviyeye taşıyor”
F1

Perez: “Bu seviyedeki pilotlarla yarışmak, sizi yeni bir seviyeye taşıyor”

1 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız" Avusturya GP
Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız" Avusturya GP
Formula 1

Giovinazzi: "Araçtan her şeyi çıkarmalıyız"

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu" Avusturya GP
Formula 1

Perez: "Red Bull'a geçiş, beklediğimden çok daha zor oldu"

Çok Okunanlar Bugün

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Formula 1 Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”
Formula 1 Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar
Formula 1 Formula 1

Sprint yarışlarını kazanan pilotlar, resmi olarak pole pozisyonun sahibi sayılacaklar

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!
Formula 1 Formula 1

Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

Son Haberler

Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum"

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Formula 1 Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Mercedes'in önümüzdeki yarışlarda araca güncellemeler getirmeyi planladığını biliyormuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.