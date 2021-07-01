Latifi: "Williams'ta kalmak istiyorum"

Nicholas Latifi, Formula 2'de geçirdiği başarılı 2019 sezonunun ardından geçen yıl Williams'a katılmıştı.

Kanadalı pilot şimdiye kadar zaman zaman iyi performans gösterse de hiç sıralama turlarında George Russell'ı geçemedi ve genel olarak sönük bir performans sergiledi.

Dorilton Capital'e satılmasının ardından Williams, finansal anlamda çok daha iyi durumda ve artık gridin ön tarafına dönmenin hesaplarını yapıyor. Bu da önemli isimlerin dikkatini çekiyor.

Latifi, kontratı sezon sonunda dolsa bile İngiliz ekipte kalmak istediğini dile getirdi.

Latifi, "Gelecek hakkında pek fazla düşünmedim. Sezon henüz çok ama çok başındayız ve sanırım bu klasik bir cevap ama benim için gerçek bu."

"Odak noktam gerçekten adım atmaya ve gelişmeye devam etmek. Elbette gelecek sene takımda kalmayı çok isterim. Bu benim amacım ve hedefim."

"Yani evet gelecek yıl burada kalmak istiyorum ve bunun için çabalıyorum." dedi.

Kanadalı pilot, Dorilton Capital'in kontrolüne geçtiğinden beri Williams'ta yaşanan en büyük değişikliğin ne olduğu sorusuna da yanıt verdi.

"Muhtemelen takımdaki moral ve atmosferde genel olarak bir tür yükselme olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bildiğiniz üzere COVID-19 ve diğer her şeyle beraber çok fazla belirsizlik vardı ve yeni sahipler geldiğinde, takımın geleceği dengelenmiş oldu."

"Sadece bu değil, geçen yılın sonu ve bu yılın başından beri takıma büyük yatırımlar yapılıyor, çünkü Williams son yıllarda her zaman finansal anlamda zorluklar yaşayan bir takımdı ve diğer takımların çoğuyla aynı bütçeye sahip değildi."

"Yani bu, artık bir endişe kaynağı değil ve evet, yeni bir enerji, yeni bir motivasyon ve benim açımdan pozitif bir gelişme olduğunu düşünüyorum."

Nicholas Latifi, Williams Fotoğraf: FIA Pool