Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Red Bull aracının Fransa GP'de kullanılmaya başlanan 2. versiyon Honda güç ünitesinin ardından düzlükte yakaladığı hız, Mercedes'in neden geride kaldığını sorgulamasına neden oldu.

Mevcut kurallara göre sezon içerisinde motor gelişimine izin verilmiyor. Red Bull, Honda'nın son güncellemesinde performans gelişimi sağladığı iddialarını yalanladı.

Ancak Red Bull, Mercedes'e kıyasla tercih ettiği arka kanat gibi düşük yere basma gücü ve düşük sürüklenme üreten paketinin düzlük hızına katkı sağladığını belirtti.

Honda'nın güç ünitesi donanımı aynı olsa da, performans artışını sağlayan başka etmenler vardı.

Öncelikle Honda'nın güç ünitesinden maksimumu almasında dayanıklılık konusunda artan güvenin, enerji yönetimini daha iyi anlamanın ve bu sayede güç ünitesini daha yüksek seviyede kullanmasının etkisi var.

Bunun dışında güç ünitesinin içerisinde performansa katkı sağlayan farklı şeyler olabilir. Takımın yakıt ve yağ tedarikçisi ExxonMobil, Azerbaycan'da yenilikçi bir yağ ürünü getirmeye başlamıştı. Bu da takımın ilerlemesine katkı sağladı.

Yeni Mobil 1 yağı dikkat çekici çünkü ExxonMobil, motorda pek kullanılmayan kimyasallar üzerinde çalışarak büyük bir atılım yaptı.

Bu yağ ürününde, normalde kozmetik sektöründe kullanılan bileşenler bulunuyor. Bu bileşenler metal parçalar üzerinde bıraktığı yağın koruyucu filmini iyileştirmeye yardımcı olmak için kullanılıyor. Bu da, motoru aşırı ısı ve aşınmadan kaynaklanan hasarlardan koruyor.

F1 gibi üst seviye rekabetçi bir dünyada ExxonMobil, tam olarak hangi kimyasalları kullandığını tabii ki açıklamıyor ancak onların ilerleme sağladığını söylüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

ExxonMobil Global Motor Sporları Teknoloji Müdürü Tomek Young, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Kozmetik endüstrisi, doğal olarak elde edilen birçok benzersiz bileşen sunar. Biz de en iyisini seçmeden önce bir dizi benzer ürünü değerlendirmek zorunda kaldık."

"Bu yeni bileşenler, metal yüzeylerle daha güçlü etkileşim ve daha düşük sürtünme dahil olmak üzere birçok fayda sağladıkları, koruma ve yakıt verimliliği sunarken maksimum güç sağlamaya yardımcı oldukları tespit edildiğinden yağ ürününde kullanıldı."

"Bu avantajlar aynı zamanda motoru daha geniş bir çalışma aralığında çalıştırma becerisine de dönüşüyor." dedi.

Young, bu tür kimyasalları kullanma fikrinin ilk olarak 8 sene önce çıktığını ve o dönemden beri ExxonMobil laboratuvarlarında inceleme yaptıklarını açığa çıkardı.

Ancak esas ilerleme, Honda ve Red Bull arasındaki işbirliğinin artmasının ardından geçen sene sağlanmış ve şirket hızlanan çalışmaların ardından o bileşenleri kullanmaya başlamış.

Young, "Yeni motor yağımızın kimyasal bileşiminin bazı unsurları, normalde bir ürün formüle ederken kullandıklarımızdan farklı oldu."

"Birkaç yıl önce çok uzak görünen biyo-bazlı bileşenler içeren yüksek sıcaklık ve düşük sürtünmeli motor yağı vizyonu, Honda ve Red Bull ile olan işbirliği ve tüm ekibimizin çabaları sayesinde gerçeğe dönüştü."

"Bu yeni platformun, gelecekte bize yeni fırsatlar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Yağın kendisi ilk bakışta bir F1 aracının en yüksek hızı için oldukça önemsiz gibi görünse de, güç ünitesi kullanımını sınırlayan mevcut kurallara göre oldukça önemli bir bileşen.

Yağ, sürtünme iyileştirmeleri ve güvenilirlik artışı sağlıyorsa, bu, motorların daha uzun süre daha fazla çalışmasını sağlar.

Red Bull'un Şef Mühendisi Paul Monaghan, "Bu motor dayanıklılığını birazcık iyileştirirse, o zaman bizim de bir senede 3 güç ünitesi kullanmamız kolaylaşır."

"Ve bu, güç ünitesini en performanslı haliyle daha uzun süre kullanmamızı sağlar."

"Ayrıca yarış hafta sonu boyunca çeşitli kısıtlamalar olmadan güç ünitesini daha fazla öğrenebiliriz."

"Saf performans açısından, motorun verimliliğini biraz artırırsa yani daha az pompalama kaybı olursa ve sürtünme azalırsa, o zaman bunların hepsi aracın genel performans kazancına katkı sağlayan küçük adımlar olur." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

ExxonMobil yağının Red Bull'un maksimum hızına ne kadar katkı sağladığını açık bir şekilde söylemek zor olsa da, Young yeni ürünlerinin Red Bull'a katkı sağlayan şeylerden birisi olduğunu söyledi.

Young, "Red Bull ve Honda ile daha fazla performans verisi toplamak için çalışmaya devam ediyoruz."

"Takım sürekli olarak sonuca katkı sağlayacak şeyleri iyileştirmeye devam ediyor. Bu yüzden her zaman aynı anda çok şey değişiyor."

"Günün sonunda yağın katkısını yakıt, motor çalışma parametreleri ve araç aerodinamiğinin katkılarından ayırmak zor olabilir. Ancak yarışacağımız ürünü seçmeden önce laboratuvarda Red Bull ve Honda ile birden fazla formülasyonu test etmiştik."

"Bu yağın kullanılması, Honda ve Red Bull'u daha fazla motor kazancı elde etmesi için atılan ilk adımdı." dedi.

Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner ise, "Bu yağ o kadar sıra dışı oldu ki, motoru çok daha sert bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu açıdan aerodinamik tarafta ve çalışma koşullarında daha fazla optimizasyon yapabiliriz." dedi.

Horner, bu yağ sayesinde motoru daha sert ve sıcak koşullarda kullanabildiklerini söyledi. Bu, ekstra soğutma için aerodinamik tarafta değişiklik yapmadan daha agresif aerodinamik çözümler kullanılabileceği manasına geliyor.

Bu açıdan Mercedes ve Hamilton'ın Steiermark GP'de neler olduğunu sorgulaması şaşırtıcı olmadı.

Horner, "ExxonMobil'den yeni bir yağ aldık. Lewis'in motora dikkat çekmesinde tüm övgüyü ExxonMobil hak ediyor." demişti.

Dario Izzo, Red Bull Racing ExxonMobil at work Photo by: ExxonMobil