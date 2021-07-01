Vettel: “Benim işim takıma insanları dahil etmek değil, aracı sürmek”

Aston Martin, önümüzdeki 5 yıl içinde dünya şampiyonu olma hedeflerine ulaşmak için yeniden yapılanmaya girdiklerini açıklamıştı. Bu doğrultuda takım, Alfa Romeo ve Red Bull gibi birçok takımdan üst düzey isimlerle anlaştı.

Geçtiğimiz hafta Red Bull’un aerodinami şefi Dan Fallows ile anlaştığını duyuran takım, bu hafta da yine Avusturyalı takımdan Andrew Allesi’nin Aston Martin’in yeni teknik operasyon şefi olacağını da basınla paylaştı.

Burada dikkat çeken bir nokta ise yeni teknik direktör olacak olan Fallows’un ve ekibe yeni katılan Allesi’nin Vettel ile Red Bull’da şampiyonluk kazandıkları dönemde birlikte çalışmış isimler olması.

Red Bull Ring’de ikinci hafta sonu öncesinde basına konuşan Vettel’e bu durum hakkında sorular yöneltildi ve takımın, bu işe alımlarda ona danışıp danışmadığı soruldu.

Vettel, “Ben takımın bir parçasıyım ve bu oldukça açık. İşimin ne olduğunu biliyorum ve benim işim, insanları takıma dahil etmek ya da kontrat imzalamak değil, aracı sürmek ve geribildirim vermek.”

“Fakat, elbette bu konular hakkında konuşuyorsunuz ve takım, ben katıldığımdan çok daha uzun bir süredir büyümekte.”

“Bu, sadece bu büyümenin bir parçası ve daha fazla insanın takıma dahil olduğunu ve gelecekte daha iyi bir hale gelmemiz sağlayacaklarını görmek harika.” cevabını verdi.

Alman pilot sözlerine Fallows ve Allesi’den bahsederek devam etti: “Sanırım ikisiyle de çok uzun zaman önce birlikte çalıştım ama aradan oldukça zaman geçti. Fakat, bence kesinlikle bize yardım edecekler, takımın daha güçlü olmasına yardımcı olacaklar ve sanırım çok fazla yeni işe alım var. "

Bunun ardından bu yüksek düzey isimlerin geçmişte yer aldığı Red Bull’dan gelmesinin bir tesadüf olup olmadığı sorulduğunda 4 kez dünya şampiyonu, bunun doğru olduğunu düşünmediğini belirtti.

"Bilmiyorum ama öyle olduğunu sanmıyorum. Açıkçası, uzun zamandır Red Bull'da olmadığımı ve arada Ferrari'de uzun yıllar geçirdiğimi biliyorsunuz. Bu yüzden, tüm düzeninizi değiştirmek zorunda kalmadığınızdan, muhtemelen İngiliz takımların arasında daha doğal bir geçiş olduğunu düşünüyorum.”

“Her yıl takımdan takıma genellikle çok fazla geçiş olduğunu biliyorsunuz, bazı isimler diğerlerinden daha popüler ama elbette aynı bölgede farklı takıma geçmek, ülke değiştirmek veya ev taşımaktan daha kolay."

Sebastian Vettel, Aston Martin and George Russell, Williams 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel’in değindiği bir başka konu ise geçtiğimiz günlerde çevreyi korumak ve iklim krizi hakkında verdiği röportaj ardından çok fazla eleştiri almasıydı ve bu konuda daha sürdürülebilir gelecek için herkesin yaptığı iş veya spor gözetmeksizin farkındalık yaratmasının önemli olduğunu belirtti.

“Röportajın ana noktasını anlatmaktansa kısaca bahsettiğim konunun asla önemini yitirmeyecek bir konu olduğunu söylemeliyim. Bence bu, hepimizi ilgilendiren bir mesele.”

“Ayrıca bu ne bir spor, ne bir iş, ne bir aktivite, ne de bir programın göz ardı edebileceği bir konu. Bu yüzden bu hepimizin karşı karşıya olduğu ve gelecekte daha da çok bizi etkileyecek bir şey.”

“Ayrıca bu bizim sporumuzun yüzleştiği de bir şey bu yüzden hepimizi ilgilendiriyor ve hepimizin bu konuda farkındalığı yüksek olmalı. Bu nedenle, herkes için önemli olan bu konuda olabildiğince farkındalık yaratmak için sesimi çıkarmaktan çekinmeyeceğim.”

Son olarak Vettel, Avusturya’daki ilk yarış hakkında da konuştu ve geçtiğimiz haftaki performansından memnun olmadığını söyledi.

“Bence Lance, geçtiğimiz hafta araçtan en iyisini çıkarttı, bu yüzden o hafta daha çok puan kazanmamızın mümkün olduğunu düşünmüyorum.”

“Benim açımdan ise elbette mutlu değilim. Bu yüzden, daha iyi bir hafta sonu geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”