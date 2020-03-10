Latifi: "Williams'ın temposu Alfa Romeo'ya yakın görünüyor"

Son iki yılın en yavaş takımı Williams, uzun süredir üzerinde çalıştığı 2020 aracıyla yeniden orta grupta mücadele etmeyi hedefliyor.

Testlerde geçen yıla kıyasla çok daha iyi görünen İngiliz ekip, çok sayıda tur atarak umut verici bir başlangıç yapmıştı.

Bununla birlikte Williams pilotu Nicholas Latifi, efsanevi takımın testlerdeki derecelerinin Alfa Romeo'ya yakın olduğunu söyledi.

Latifi, "Diğerleri kadar ilerleme kaydedebildik mi? Yoksa diğerlerinden daha fazla mı geliştik? Bunu söylemek zor. Ama kesin olan şey geliştiğimiz."

“Nerede olduğumuzu görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum ve oldukça heyecanlıyım. Testin son gününde, George (Russell) Alfa Romeo ile aynı dereceleri yapıyordu, ama bu pek bir anlam ifade etmiyor."

"Ama umarım savaşın içerisinde olabiliriz." dedi.

Gerçekten de, orta saha takımlarından Alfa Romeo diğerlerinden daha fazla mücadele ediyor gibi görünüyor.

Alfa Romeo'nun testlerde ciddi bir sorun yaşadığı görülüyordu ve iddialara göre diğer takımlardan daha fazla sorun yaşadı.

Finlandiyalı C More'un yorumcusu Niki Juusela, “Testte, 500'den fazla yarış tecrübesi olan birkaç gazeteci ile konuştum ve durum Alfa Romeo'nun b**tan olduğunu gösteriyor." dedi.

Eski bir F1 mühendisi olan Ossi Oikarinen'e göre Alfa Romeo, gridin gerisinde kalırsa bu Kimi Raikkonen'in F1'deki motivasyonunu ve durumunu da etkiyebilir.

“Sezon başı oldukça zor olacak ancak aracın daha iyi olacağını biliyorsanız, bu iyi bir motivasyon olabilir."

“Ama kötü bir araç ile başlarsanız ve onu geliştiremezseniz, o zaman sürücülerin motivasyonu için bir test olabilir."

Alakalı video