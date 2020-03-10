Glock: "Gizli motor anlaşması, Binotto'nun sonu olabilir"

Ferrari motorunun yasallığıyla ilgili incelemesini tamamlayan FIA, İtalyan ekiple gizli bir anlaşma yolu seçmişti.

FIA, Ferrari'nin motorundan tamamen memnun olmadığını da açıkladı ve yedi takım, durum böyle iken neden Ferrari'nin ceza almadığını sorguluyor.

Yedi takım, FIA ve Liberty'den yanıt bekliyor ve eğer istedikleri açıklamaları alamazlarsa yasal yollara başvuracaklar.

Timo Glock'a göre eğer Ferrari ceza alırsa, Mattia Binotto sorumluluğu üstlenmeli ve görevini bırakmalı.

Glock, Mattia Binotto'ya atıfta bulunarak, “Bu işte her zaman olduğu gibi, bu durumdan sorumlu olan şapkasını önüne koymalı ve gitmeli."

“Neler olup bittiğini tam olarak biliyordu ve bir şey olursa bunun sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacağının farkındaydı."

"Şimdi de öyle olacak." dedi.