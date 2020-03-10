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Formula 1 / Son dakika

Glock: "Gizli motor anlaşması, Binotto'nun sonu olabilir"

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Glock: "Gizli motor anlaşması, Binotto'nun sonu olabilir"
Ekleyen:
, Editör
10 Mar 2020 08:08

Timo Glock, Mattia Binotto'nun FIA-Ferrari arasındaki gizli anlaşmadan sonra görevini bırakmak zorunda kalabileceğini düşünüyor.

Ferrari motorunun yasallığıyla ilgili incelemesini tamamlayan FIA, İtalyan ekiple gizli bir anlaşma yolu seçmişti.

FIA, Ferrari'nin motorundan tamamen memnun olmadığını da açıkladı ve yedi takım, durum böyle iken neden Ferrari'nin ceza almadığını sorguluyor.

Yedi takım, FIA ve Liberty'den yanıt bekliyor ve eğer istedikleri açıklamaları alamazlarsa yasal yollara başvuracaklar.

Timo Glock'a göre eğer Ferrari ceza alırsa, Mattia Binotto sorumluluğu üstlenmeli ve görevini bırakmalı.

Glock, Mattia Binotto'ya atıfta bulunarak, “Bu işte her zaman olduğu gibi, bu durumdan sorumlu olan şapkasını önüne koymalı ve gitmeli."

“Neler olup bittiğini tam olarak biliyordu ve bir şey olursa bunun sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacağının farkındaydı."

"Şimdi de öyle olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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