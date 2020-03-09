Horner: "Red Bull, şimdiye kadarki en iyi test dönemini geçirdi"

Red Bull, testin ilk haftasında en çok tur atan ikinci takım olurken, ikinci hafta daha az tur attı ancak genel olarak yeni parçalara odaklandığı için kısa sürüşler yapmak durumunda kaldı. Sonuç olarak testleri 777 turla tamamladılar.

Testlerin ardından konuşan takım patronu Christian Horner, "Testlerde oldukça başarılı şekilde çalıştık. İlk testte büyük bir mesafe katettik ve ikinci hafta yeni parçalara odaklandık. Genel olarak, sezon öncesi testlerden memnunuz."

"Testler hakkında sonuçlar çıkarmak tehlikeli. Ferrari testlerin başında zorlanıyor gibiydi, ancak Avustralya Grand Prix'sinden önce bu takımı küçümsemek yanlış olur."

"Mercedes altı kez dünya şampiyonu, Barcelona'da güçlüydü ve favori olan taraf olacaklar. Elbette, sorunları yarışlar yerine testlerde çözmek çok daha iyidir. Sonunda aynı takımların zaferler ve podyumlar için savaşacağını düşünüyorum."

"Çok güçlü bir takımımız var. Daha önce bazı bileşenler yoktu. Herkes Honda ile ilişkimizin geçen sezon nasıl geliştiğini gördü. Birlikte üç galibiyet ve birkaç pole pozisyonu kazandık. Şimdi istikrara sahibiz ve güç ünitesi şasiye daha iyi entegre edildi, bu yüzden beklentilerimiz artıyor. Takım olarak bu yıl çok iddialı hedeflerimiz var ve bu, büyük bir mücadele olacak. Rakiplerimizin güçlü olduğunu biliyoruz, ancak iyi bir ekibimiz var ve bu yıl onlarla savaşacağımıza inanıyoruz."

"Bu yıl sezon öncesinde çok şey yaptık, ancak her sürücünün ilk Grand Prix'den önce antrenman yapmak için sadece üç günü vardı. Bu çok az bir süre, ama birçok şey yapmayı başardık. Geçen yıla göre daha fazla tur attık ve sezona daha iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Honda ile zaten güçlü bir ilişkimiz var. Kurallar değişmedi, böylece istikrar korundu. Sonuç olarak, iyi durumdayız."

"Testlerin azalması işimizi etkilemedi, çünkü altı gün içinde daha önce sekiz günde yaptığımız işi tamamladık. Pilotlarımız çok fazla tur attı. Ancak, aynı şey tüm takımlar için geçerli. Bunlar en iyi testler." dedi.

Honda, AlphaTauri ile altı günde sadece bir motor kullandı.

Red Bull için durumun nasıl olduğu sorusuna Horner, "Bizim için de durum kısmen aynı. Bir gün küçük bir sorun ortaya çıktı ve motoru önlem amaçlı değiştirdik, ama sonra bu motora geri döndük. Honda bu testlerde mükemmel bir dayanıklılığa sahipti. Altı gün boyunca, her türlü şartta aracın davranışını öğrenmek zorundaydık ve şimdiye kadar her şey yolunda gitti." dedi.

Orta gruptaki takımlarla aradaki farkın azalıp azalmadığı sorulduğunda ise Horner, "Belki de evet. Çünkü kurallarda istikrar var. Kurallar aynıysa, araçlar birbirine benzer hale gelir. Mücadele daha yakın hale gelirse, bu Formula 1 için iyi. Bizim için en önemli şey Mercedes'le olan farkı azaltmak. Amacımız bu, çünkü herkes için bir lider olmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi.

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