Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
108 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
115 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
129 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
143 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
171 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
178 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
192 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
199 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
213 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
227 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
234 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
248 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
262 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Horner: "Red Bull, şimdiye kadarki en iyi test dönemini geçirdi"

paylaşım
yorumlar
Horner: "Red Bull, şimdiye kadarki en iyi test dönemini geçirdi"
Ekleyen:
, Editör
9 Mar 2020 19:43

Red Bull takım patronu Christian Horner, 2020'nin Red Bull'un şimdiye kadar geçirdiği en iyi test dönemi olduğunu söyledi.

Red Bull, testin ilk haftasında en çok tur atan ikinci takım olurken, ikinci hafta daha az tur attı ancak genel olarak yeni parçalara odaklandığı için kısa sürüşler yapmak durumunda kaldı. Sonuç olarak testleri 777 turla tamamladılar.

Testlerin ardından konuşan takım patronu Christian Horner, "Testlerde oldukça başarılı şekilde çalıştık. İlk testte büyük bir mesafe katettik ve ikinci hafta yeni parçalara odaklandık. Genel olarak, sezon öncesi testlerden memnunuz."

"Testler hakkında sonuçlar çıkarmak tehlikeli. Ferrari testlerin başında zorlanıyor gibiydi, ancak Avustralya Grand Prix'sinden önce bu takımı küçümsemek yanlış olur."

"Mercedes altı kez dünya şampiyonu, Barcelona'da güçlüydü ve favori olan taraf olacaklar. Elbette, sorunları yarışlar yerine testlerde çözmek çok daha iyidir. Sonunda aynı takımların zaferler ve podyumlar için savaşacağını düşünüyorum."

"Çok güçlü bir takımımız var. Daha önce bazı bileşenler yoktu. Herkes Honda ile ilişkimizin geçen sezon nasıl geliştiğini gördü. Birlikte üç galibiyet ve birkaç pole pozisyonu kazandık. Şimdi istikrara sahibiz ve güç ünitesi şasiye daha iyi entegre edildi, bu yüzden beklentilerimiz artıyor. Takım olarak bu yıl çok iddialı hedeflerimiz var ve bu, büyük bir mücadele olacak. Rakiplerimizin güçlü olduğunu biliyoruz, ancak iyi bir ekibimiz var ve bu yıl onlarla savaşacağımıza inanıyoruz."

"Bu yıl sezon öncesinde çok şey yaptık, ancak her sürücünün ilk Grand Prix'den önce antrenman yapmak için sadece üç günü vardı. Bu çok az bir süre, ama birçok şey yapmayı başardık. Geçen yıla göre daha fazla tur attık ve sezona daha iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Honda ile zaten güçlü bir ilişkimiz var. Kurallar değişmedi, böylece istikrar korundu. Sonuç olarak, iyi durumdayız."

"Testlerin azalması işimizi etkilemedi, çünkü altı gün içinde daha önce sekiz günde yaptığımız işi tamamladık. Pilotlarımız çok fazla tur attı. Ancak, aynı şey tüm takımlar için geçerli. Bunlar en iyi testler." dedi.

Honda, AlphaTauri ile altı günde sadece bir motor kullandı.

Red Bull için durumun nasıl olduğu sorusuna Horner, "Bizim için de durum kısmen aynı. Bir gün küçük bir sorun ortaya çıktı ve motoru önlem amaçlı değiştirdik, ama sonra bu motora geri döndük. Honda bu testlerde mükemmel bir dayanıklılığa sahipti. Altı gün boyunca, her türlü şartta aracın davranışını öğrenmek zorundaydık ve şimdiye kadar her şey yolunda gitti." dedi.

Orta gruptaki takımlarla aradaki farkın azalıp azalmadığı sorulduğunda ise Horner, "Belki de evet. Çünkü kurallarda istikrar var. Kurallar aynıysa, araçlar birbirine benzer hale gelir. Mücadele daha yakın hale gelirse, bu Formula 1 için iyi. Bizim için en önemli şey Mercedes'le olan farkı azaltmak. Amacımız bu, çünkü herkes için bir lider olmaya devam ediyorlar." yanıtını verdi.

Alakalı video

Sonraki haber
Szafnauer: "Aston Martin, Racing Point'in gelişimi için faydalı olacak"

Önceki haber

Szafnauer: "Aston Martin, Racing Point'in gelişimi için faydalı olacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
3 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
20:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
00:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
22:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
01:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
00:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Melbourne'de insanların yüzünde "gülümseme" oluşturmak istiyor

2s
2
Formula 1

Glock: "McLaren, Vettel için bir alternatif olabilir"

3
Formula 1

Horner: "Red Bull, şimdiye kadarki en iyi test dönemini geçirdi"

36dk
4
Formula 1

Lammers: "Ferrari, üçüncülük savaşında zorlanabilir"

5
Formula 1

F1 2020: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Videolar

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor 01:05
Formula 1

Giorgio Piola, Mercedes'in 2020 için yaptığı süspansiyon ve şasi değişikliklerine göz atıyor

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış 00:45
Formula 1

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış

Son Haberler

Horner: "Red Bull, şimdiye kadarki en iyi test dönemini geçirdi"
F1

Horner: "Red Bull, şimdiye kadarki en iyi test dönemini geçirdi"

Szafnauer: "Aston Martin, Racing Point'in gelişimi için faydalı olacak"
F1

Szafnauer: "Aston Martin, Racing Point'in gelişimi için faydalı olacak"

Ferrari, Melbourne'de insanların yüzünde "gülümseme" oluşturmak istiyor
F1

Ferrari, Melbourne'de insanların yüzünde "gülümseme" oluşturmak istiyor

Sainz: "Savaşa hazırız!"
F1

Sainz: "Savaşa hazırız!"

Webber: “Hamilton, Schumacher'den daha komple bir sürücü"
F1

Webber: “Hamilton, Schumacher'den daha komple bir sürücü"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.