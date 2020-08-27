Raikkonen: "Henüz geleceğime karar vermedim"

40 yaşındaki Raikkonen, Alfa Romeo ile ikinci sezonunu geçiriyor ve henüz ne Raikkonen'in ne de takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin gelecek sene için anlaşması bulunmuyor.

Gelecek sene yarışıp yarışmayacağı sorulduğunda Raikkonen, "Henüz karar vermedim." dedi.

Alfa Romeo dışında bir takıma gitme ihtimali olup olmadığı sorulduğunda Raikkonen, önceliğinin devam edip etmeyeceğine karar vermek olduğunu söyledi.

Raikkonen, "Bilmiyorum. Öncelikle ne yapacağıma karar vermem lazım, ardından göreceğiz. Açıkçası şu an için önceliğim karar vermek. Söylediğim gibi, ne yapacağıma karar verene kadar, onlarla yarışıp yarışmayacağım kararı listemde yer almıyor." dedi.

Kararının Alfa Romeo'nun performansından mı yoksa ailesini de içeren daha büyün düşüncelerden mi etkileneceğinin sorulması üzerine Raikkonen, "Tabii araç performansı da fark yaratabiliyor. Tabii ki iyi pozisyonlar ve puanlar için mücadele etmeyi tercih ederim ancak dürüst olmak gerekirse, nereye giderseniz gidin yeni senede takımın iyi ya da kötü olacağının garantisi olmaz."

"Benim için büyük resmin önemi daha fazla. Aile önceliğim ve çocuklarım gittikçe büyüyorlar. Bu sene daha çok evde kaldım ve bu harikaydı. Bunları düşünerek yarışıp yarışmamaya karar vereceğim. Evde olup başka şeyler yapmak istediğim bir nokta gelecek." dedi.

Raikkonen'e ayrıca genç bir pilota yer vermek için ayrılıp ayrılmayacağı soruldu. Bununla birlikte vatandaşı Mika Hakkinen'in 2001 sonunda kendisine yardımcı olmak için McLaren'dan ayrıldığı yorumu yapıldı.

Bu iddialara gülen Raikkonen, "Sadece benim için ayrıldığından emin değilim! Eminim ki benim için karar vermesinden ziyade, aklında başka şeyler vardır. Sauber'le herhalükarda 3 senelik anlaşmam vardı. İnsanlar onun iyi bir insan olarak bana yer vermek için ayrıldığını düşünmüş olabilirler ancak hayat bu şekilde değil."

"Dürüst olmak gerekirse ben, benim için doğru olduğunu düşündüğüm şekilde karar vereceğim. Başkasının bu kararda etkisi olmayacak. Bir şeyi yapmak istiyorsanız, yaparsınız. Ben başkasını düşünerek karar vermem." dedi.

Giovinazzi de geleceğine yönelik bir haber almadığını söyledi. Bilmiyorum. Bunu düşünmek için biraz erken. Henüz 6 yarışa çıktık. Bu şekilde, istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde devam etmem gerektiğini biliyorum. Ardından neler olacağını göreceğiz." dedi.