Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
03 Saat
:
57 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
28 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
91 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Henüz geleceğime karar vermedim"

paylaşım
yorumlar
Raikkonen: "Henüz geleceğime karar vermedim"
Ekleyen:

Kimi Raikkonen, Formula 1'deki geleceğine henüz karar vermediğini, karar verirken ailesini dikkate alacağını söyledi.

40 yaşındaki Raikkonen, Alfa Romeo ile ikinci sezonunu geçiriyor ve henüz ne Raikkonen'in ne de takım arkadaşı Antonio Giovinazzi'nin gelecek sene için anlaşması bulunmuyor.

Gelecek sene yarışıp yarışmayacağı sorulduğunda Raikkonen, "Henüz karar vermedim." dedi.

Alfa Romeo dışında bir takıma gitme ihtimali olup olmadığı sorulduğunda Raikkonen, önceliğinin devam edip etmeyeceğine karar vermek olduğunu söyledi.

Raikkonen, "Bilmiyorum. Öncelikle ne yapacağıma karar vermem lazım, ardından göreceğiz. Açıkçası şu an için önceliğim karar vermek. Söylediğim gibi, ne yapacağıma karar verene kadar, onlarla yarışıp yarışmayacağım kararı listemde yer almıyor." dedi.

Kararının Alfa Romeo'nun performansından mı yoksa ailesini de içeren daha büyün düşüncelerden mi etkileneceğinin sorulması üzerine Raikkonen, "Tabii araç performansı da fark yaratabiliyor. Tabii ki iyi pozisyonlar ve puanlar için mücadele etmeyi tercih ederim ancak dürüst olmak gerekirse, nereye giderseniz gidin yeni senede takımın iyi ya da kötü olacağının garantisi olmaz."

"Benim için büyük resmin önemi daha fazla. Aile önceliğim ve çocuklarım gittikçe büyüyorlar. Bu sene daha çok evde kaldım ve bu harikaydı. Bunları düşünerek yarışıp yarışmamaya karar vereceğim. Evde olup başka şeyler yapmak istediğim bir nokta gelecek." dedi.

Raikkonen'e ayrıca genç bir pilota yer vermek için ayrılıp ayrılmayacağı soruldu. Bununla birlikte vatandaşı Mika Hakkinen'in 2001 sonunda kendisine yardımcı olmak için McLaren'dan ayrıldığı yorumu yapıldı.

Bu iddialara gülen Raikkonen, "Sadece benim için ayrıldığından emin değilim! Eminim ki benim için karar vermesinden ziyade, aklında başka şeyler vardır. Sauber'le herhalükarda 3 senelik anlaşmam vardı. İnsanlar onun iyi bir insan olarak bana yer vermek için ayrıldığını düşünmüş olabilirler ancak hayat bu şekilde değil."

"Dürüst olmak gerekirse ben, benim için doğru olduğunu düşündüğüm şekilde karar vereceğim. Başkasının bu kararda etkisi olmayacak. Bir şeyi yapmak istiyorsanız, yaparsınız. Ben başkasını düşünerek karar vermem." dedi.

Giovinazzi de geleceğine yönelik bir haber almadığını söyledi. Bilmiyorum. Bunu düşünmek için biraz erken. Henüz 6 yarışa çıktık. Bu şekilde, istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde devam etmem gerektiğini biliyorum. Ardından neler olacağını göreceğiz." dedi.

Latifi ve Russell: "Williams'ın satışı, takım için olumlu bir haber"

Önceki haber

Latifi ve Russell: "Williams'ın satışı, takım için olumlu bir haber"

Sonraki haber

Magnussen: "Güncelleme getirmeyen Haas için tuhaf bir sezon oluyor"

Magnussen: "Güncelleme getirmeyen Haas için tuhaf bir sezon oluyor"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Kimi Raikkonen Şimdi al
Takımlar Alfa Romeo
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor

Perez, gelecek sene Racing Point'te kalacağından emin
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez, gelecek sene Racing Point'te kalacağından emin

Bottas: "Siyah tulumda herhangi bir değişiklik olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Siyah tulumda herhangi bir değişiklik olmayacak"

"Vettel-Racing Point anlaşması Belçika'da açıklanmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Vettel-Racing Point anlaşması Belçika'da açıklanmayacak"

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

Verstappen, "Honda, Mercedes'e geçen yıl daha yakındı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, "Honda, Mercedes'e geçen yıl daha yakındı"

Wolff: "F1, yeni Concorde ile daha önce görmediği kadar büyük bir geçiş yaşayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "F1, yeni Concorde ile daha önce görmediği kadar büyük bir geçiş yaşayacak"

Willie Weber felç geçirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Willie Weber felç geçirdi

Son Haberler

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, Belçika GP'sini boykot etmeyi planlamıyor

2
Formula 1

FIA, Belçika GP için pist limitlerine açıklık getirdi

3
Formula 1

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak

4
Formula 1

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

5
Formula 1

Verstappen: "Spa, Red Bull'a uygun değil"

Son Haberler

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor
F1

Grosjean ve Magnussen, yakın zamanda Haas'la görüşmelerin başlamasını bekliyor

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak
F1

McLaren, 2020 sonunda bisiklet takımı ortaklığını sonlandıracak

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"
F1

Haas: "Çaylak pilotlar da dahil olmak üzere her seçeneğe açığız"

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"
F1

Hamilton: "Sadece sürücüler daha iyi lastik için Pirelli'yi zorluyor"

Bottas: "Siyah tulumda herhangi bir değişiklik olmayacak"
F1

Bottas: "Siyah tulumda herhangi bir değişiklik olmayacak"

Son Videolar

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mercedes F1 Pit Duvarı! 03:14
Formula 1

Mercedes F1 Pit Duvarı!

Grand Prix Greats – Hamilton’ın ilk çizgiden start alma konusundaki yeni kilometre taşı 04:34
Formula 1

Grand Prix Greats – Hamilton’ın ilk çizgiden start alma konusundaki yeni kilometre taşı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.