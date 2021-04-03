Latifi, Bahreyn'de denge sorunları yüzünden geride kalmış

Williams pilotu Nicholas Latifi, bu yıl George Russell'ı sıralama turları ve yarış temposu olarak mağlup etmeyi hedefliyordu, ancak ilk sıralama turlarında ikili arasında yine ciddi fark vardı.

Russell, sıralama turlarının ikinci bölümüne kalırken, Latifi ilk bölümde elendi ve ikilinin ilk bölümdeki turları arasında tam 0.6 saniye vardı.

Latifi için sorunlu geçen hafta sonu, pazar günü yaşadığı sorun nedeniyle erkenden son buldu. Russell da rüzgar nedeniyle etkisiz bir yarış geçiren Williams'la 13. sırada finiş çizgisine ulaştı.

Kanadalı pilot, hafta sonu boyunca denge problemleri yaşadığını ve araçta kendisini rahat hissetmediği belirtti.

Aradaki fark hakkında konuşan Latifi, "Açıkçası sıralama temposunda, araçta yeterince güven hissi yoktu. Yeterince denge ve güven hissini alamadım."

"Açıkçası rüzgarın yönü 180 derece değiştiği için kısmen şanslıydım, bu sayede bazı virajlarda aracın dengesi antrenman seanslarına kıyasla tamamen farklı seviyedeydi."

"Bu sayede aracın davranışı daha iyi hale geldi ancak yine de iyi olmaktan çok uzaktı."

"Turlarımdan tam olarak memnun olmasam da, daha normal turlar atmayı başardığımı söyleyebilirim. Benim için hafta sonunun en güzel turları gibiydi. Buna rağmen ikinci lastik setimde tüm sektörlerde gelişmeyi başarsam da, George'un yapabildiği kadar gelişmeyi başaramadım."

"Sadece daha iyi bir tur çıkardığını söyleyebilirim. Ancak hafta sonunun genelinde denge sorunlarım vardı." dedi.