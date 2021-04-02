Briatore: "Red Bull, Verstappen'i pite geç aldı"

Max Verstappen, Bahreyn GP'ye pole pozisyonundan başladı ve startla birlikte yerini korumayı başardı.

Ancak Lewis Hamilton, ilk bölümde farkın açılmasına izin vermedi ve erken bir pit stop yaparak, Hollandalı pilottan üst üste pozisyonunu almaya çalıştı.

Red Bull da, Verstappen'i daha uzun süre pistte tutarak, yarışın son bölümünde lastik avantajı elde etmek istedi.

Sonuç olarak Verstappen, pitlerden sonra Hamilton'ı geçemedi ve kazanan İngiliz pilot oldu.

Briatore, Adnkronos'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Şampiyonluk savaşı bana göre Verstappen ve Hamilton arasında geçecek."

"Bahreyn'de güzel bir yarış oldu ama yarışı Verstappen kazanabilirdi."

“Red Bull, lastik değişimi için onu pite çok geç aldı, ancak araç gerçekten çok güçlü görünüyor."

"Mercedes'in baskın performans gösterdiği yarışlar olacak, ancak Verstappen'in performansı göz önüne alındığında, Red Bull'un şampiyonluk savaşında kesinlikle söz sahibi olacağına eminim."

Briatore, Red Bull'un rakibini pist dışından geçen Verstappen'den yerini geri vermesini isteyerek doğru şeyi yaptığı düşünüyor.

"Bence bu doğru bir karardı, çünkü durumu biliyorlardı ve normal bir çağrıda bulundular. Buradaki hata, onu erkenden pite almamaktı çünkü lastikleri bitmişti ve Hamilton tur başına 0.3-0.4 saniye alarak geliyordu. Yine de harika bir şovdu."