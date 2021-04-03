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Önceki / Latifi, Bahreyn'de denge sorunları yüzünden geride kalmış
Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Bahreyn’deki galibiyete rağmen Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak zor olacak"

Bahreyn Grand Prix'sinde, Red Bull ve Mercedes arasında kıyasıya bir savaş vardı ve Lewis Hamilton bu savaşta galip gelirken takım patronu Toto Wolff, iki rakip takım arasında hâla büyük bir uçurum olduğunu söyledi.

Wolff: “Bahreyn’deki galibiyete rağmen Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak zor olacak"

Sıralama turlarında 3 mor sektör ile pole pozisyonunu alan Verstappen yarışa ilk sıradan başlamıştı. Ancak yarışın galibi, 2. sıradan start alan Lewis Hamilton oldu.

Son bölümde Max Verstappen’in atağının pist sınırları ihlalinden geçersiz sayılmasının ardından bu iki takım arasındaki kıyasıya mücadeleyi kazanan Mercedes olmuş oldu.

Fakat Wolff, bunun “inanılması güç” bir sonuç olduğunu söyledi ve bir sonraki yarış olan Imola’da sıralama turlarında Red Bull’un gerisinde kalmalarının olası olduğunun da altını çizdi.

Hamilton’ın galibiyetinin ardından Toto Wolff “Eğer bana pazar günkü sonucun bu olacağını söyleseydiniz muhtemelen inanmazdım."

"Ancak [sezon öncesi] testlerine göre çok düzeldik. Yine de, size %100 dürüst olmam gerekirse hâla sıralama turlarında biraz fazla hız eksikliğimiz var.”

“Ve bugün, rekabetçiydik diye düşünüyorum. Kesinlikle rekabetçiyiz. Strateji tüm farkı yarattı. Başlangıçta cesur bir hamle yaptık ve pozisyon kazanmış olduk. Ve sonunda, ‘yarış tanrısı’ bizim tarafımızdaydı.”

“Evet, sıralamalarda 0.4 saniye gerideydik ve bu büyük ve kapanması zor olan bir farktı. İyi bir yarış araçları olduğunu biliyorduk ve aradaki farkın kapanıp kapanamayacağından emin değildik. Bugün aracımız hem lastik hem ayar açısından mükemmel durumdaydı. Oysa aynı şey sıralama turları için geçerli değildi. Neden böyle olduğunu anlamamız lazım.”

Hamilton, galibiyete sadece 0.7 saniye farkla uzandı, fakat Wolff en yakın rakiplerinin performansında büyük bir artış olduğunun farkında.

Nisan ayında Imola’da gerçekleşecek olan yarış yaklaşırken Mercedes takım patronu Bahreyn’de de görüldüğü üzere Red Bull’u yenmelerinin “çok zor” olacağını söyledi.

“Bahreyn genellikle Red Bull'un güçlü olduğu bir yarış değildi ve ayrıca çoğunlukla sezon başlarında çok iyi olmazlardı ve bu hafta sonu 2021'de artık böyle olmayacağını gösteriyor.”

“Bu yüzden onları yenmenin son derece zor olduğundan şüphem yok. Şu an önde olanlar onlar ve sanırım bugün yarış tanrıları bizim tarafımızdaydı.”

"Aniden harika bir performans yakalamadık. Harika bir stratejinin, sağlam bir yarış aracının ve sonunda sadece şanslı olmanın bir kombinasyonuydu."

Imola, Mercedes'in 2020'de zafere ulaşarak yedinci takım şampiyonluklarını aldıkları yerdi. Ancak bu yıl yarış, sezonun ilk yarışlarından biri ve Red Bull, son yedi yılın şampiyonunu tahtından indirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyor.

Çeviri: Selin Elif Köse

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