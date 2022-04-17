Lando Norris, ideal Formula 1 pilotunu oluşturdu

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2022 Formula 1 gridi, son yılların en rekabetçi gridlerinden birisi olarak kabul ediliyor ve dünyanın birçok yerinde Formula 1 gridinde asla yer almamış olan çok iyi pilotlar yer almakta.

Norris geleceğin yıldızlarından olması beklenen bir isim. 22 yaşındaki İngiliz pilot, henüz 24 yaşında olmasına rağmen geçtiğimiz sezon ilk şampiyonluğunu kazanan Max Verstappen ve yine 24 yaşındaki bir diğer pilot olan, bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından Charles Leclerc ile mücadele etmek için can atıyor.

George Russell, Pierre Gasly ve Carlos Sainz gibi isimlerin de parlak bir geleceğe sahip olması bekleniyor, bununla birlikte toplam 13 şampiyonluğa sahip Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ve Fernando Alonso üçlüsü de halen griddeler.

Mercedes ve Alpine pilotları Hamilton ve Alonso, ile en kısa zamanda şampiyonluk mücadelesine dönmeyi hedefliyorlar.

Quadrant YouTube kanalında katıldığı bir etkinlikte, bir Formula 1 hayranının sorduğu "ideal F1 pilotunu oluşturmak için hangi 5 pilotu seçerdin" sorusuna cevap veren Norris, yukarıda ismi geçen pilotların dördüne yer verdi. Leclerc, bu isimlerden birisi değildi. İngiliz pilot, son seçimini akla hemen gelmeyecek bir isimden yana kullandı.

Norris, "Mevcut griddeki pilotlarla devam edeceğim. İdeal pilot için Lewis Hamilton'ı, Max Verstappen'i, Fernando Alonso'yu, biraz Carlos Sainz'ı ve biraz da Yuki Tsunoda'yı kullanırdım."

"Yuki radyodan bağırmayı seven bir isim, dolayısıyla Yuki'yi sadece eğlence için seçerdim."

"Charles Leclerc'i dışarıda bıraktım. Bundan dolayı kötü hissediyorum fakat diğerlerini bir araya getirirseniz neredeyse yenilmez bir pilota sahip oluyorsunuz." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images