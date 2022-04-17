Binotto: "Schumacher'den çok şey öğrendim"

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Binotto 2019 sezonunun öncesinde takım patronluğu görevine getirilmesinin ardından 4 sezondur bu görevi sürdürüyor fakat kendisinin Ferrari ile uzun bir geçmişi bulunmakta.

1995'te motor departmanının bir parçası olarak Ferrari'ye katılan Binotto, Michael Schumacher'in öncülüğünde takımın yeniden zirveye dönüşünde rol oynayan isimlerden birisiydi; İtalyan ekip 1999 ve 2004 sezonları arasında beş pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Bild'e verdiği bir röportajda Ferrari takım patronu, takımı yönetirken Schumacher'den öğrendiği birçok şeyden faydalandığını söyledi.

"Mükemmel zamanlardı, bir parçası olabildiğim için gurur duyuyorum."

"Sadece bununla da sınırlı kalmadı, Schumacher'den çok şey öğrendim, şu an sahip olduğum liderlik yeteneğini ve anlayışını kendisinden edindim. Bunu asla unutmayacağım."

Binotto'nun takım patronluğunun ilk iki sezonu hiç kolay geçmedi. 2019'da Ferrari güç ünitesi ciddi spekülasyonlara yol açarken, 2020'de takım ciddi anlamda geriledi ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdi.

Fakat takım, 2022'de Formula 1 büyük bir kural değişikliğine hazırlanırken, bu değişikliklere uyum sağlayabileceği konusunda Binotto'ya olan inancını korudu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari

2022 sezonunun ilk üç yarışı itibariyle, Binotto takımın beklentilerini boşa çıkarmamış gibi duruyor. Charles Leclerc şimdiden iki galibiyet elde ederken, Ferrari hem takımlar, hem de pilotlar şampiyonasının zirvesinde bulunmakta. Henüz üç yarış geride kaldığı için konuşmak zor fakat Ferrari an itibariyle yenilmesi gereken takım konumunda bulunmakta.

Binotto, bu dirilişin bir anda meydana gelen bir şey olmadığını açıkça belirtti.

“Böyle büyük bir proje yıllar alır. Uzun bir yolculuk oldu ve hala devam ediyor. Hala yapılacak ve geliştirilecek çok şey var."

"Ferrari kültürünü geri getirmek istiyoruz. Bizi biz yapan budur."

"Formula 1'de tüm sezonlarda yer alan tek takımız ve tarihin en başarılı takımıyız. Bu sırtımızı dayadığımız ve 'Essere Ferrari' mottosundan anladığımız şey."

Binotto, sezona Bahreyn'de dubleyle başlamaları hakkında ise, "Size ekstra bir motivasyon artışı sağlıyor."

"Ferrari'deki herkes yeni sezonu bekliyordu, sezona emek ve tutkuyla hazırlandık. İyi bir araca sahip olduğumuzu biliyorduk ama ne kadar iyi olduğunu yarış sonrasına kadar fark etmemiştik. Hepimiz için büyük bir rahatlama oldu.” dedi.