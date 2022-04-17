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Formula 1 Haberler

Ayrton Senna F1 sanat aracı Imola'da gösterilecek

Eşsiz bir Ayrton Senna sanat aracı, yıl içerisinde müzayedede satılmadan önce önümüdeki Emilia Romagna Grand Prix'sinde gösterilecek.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Franco Nugnes
, Featured writer
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Ayrton Senna F1 sanat aracı Imola'da gösterilecek
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Yeniden boyanan eski McLaren gösteri aracı, "Senna Now" adlı bir sanat projesi kapsamında dönüştürüldü.

Aracın bir tarafı, Senna'nın F1 kariyerindeki üç ikonik renk düzeninden oluşuyor. Lotus'un siyah ve altın rengi, Rothmans Williams ve Marlboro McLaren.

Aracın diğer tarafı ise üç kez şampiyonun hayatından ve kariyerinden ilham alan Fransız sokak sanatçısı Jisbar'ın tasarımına bırakıldı.

Senna sanat aracı ise, gençken Brezilyalı'nın F1 kariyerini takip eden İtalyan moda tasarımcısı Matteo Macchiavelli'nin fikriydi.

Macchiavelli, "Çocukluğumu, yarışları ve kahramanımın 'büyüsünü' takip ederek geçirdim."

"Yaşam tarzından ve öğretilerinden ilham aldım. Bunlar yaşlansam da hâlâ benimle."

"Aile dostum Angelo Orsi sayesinde Ayrton ile çok fazla fotoğrafım var. Onlar bugün aile kitabımın ve kişisel tarihimin bir parçası ve hafızamda kazılı."

"Ayrton Senna'nın karizması, kişiliği, mücadeleleri ve insanlığı, bana ve birçok insana ilham oldu. Öyle ki, iletebildiği özel mesajların bazı yönlerini -mücadeleleri, yaratıcılığı ve insanlığını- merkezileştirebilecek ve ortaya çıkaracak bir şey oluşturmayı hayal etmeye başladım."

Ayrton Senna Formula 1 Art car

Ayrton Senna Formula 1 Art car

Araç, İtalyan koleksiyoncu Gianluca Tramonto tarafından bağışlandı ve önümüzdeki Emilia Romagna Grand Prix'sinde Ayrton Senna müzesinde gösterilecek.

Aracın, Miami ve Monako yarışlarında da görülmesi bekleniyor. Ayrıca yıl içerisinde Venedik ve Miami'deki sanat etkinliklerinde sunulması planlanıyor.

Daha sonrasındaki plan ise aracı müzayedeye çıkarmak ve gelirin bir kısmını Ayrton Senna vakfına bağışlamak.

Jisbar, aracın yanı sıra Imola, Miami ve Monako hafta sonlarında üç aşamada basılacak özel bir Senna Now NFT koleksiyonu yaratacak.

Ayrton Senna Formula 1 Art car

Ayrton Senna Formula 1 Art car

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