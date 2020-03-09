Lammers: "Ferrari, üçüncülük savaşında zorlanabilir"

Ferrari, Barcelona'da gerçekleştirilen testler de pek de parlak bir performans ortaya koyamadı ve genel olarak hem Mercedes hem de Red Bull'un gerisinde kaldığı düşünülüyor.

Diğer tarafta Racing Point önemli bir adım atmayı başardı ve ayrıca McLaren ile Renault da geçen yıldan daha iyi bir görüntü çizdi.

Jan Lammers, tüm bu durumun ardından üçüncülüğün Ferrari için garanti olmayabileceği görüşünde.

Lammers, "Mercedes ve Red Bull kış testlerinde çok iyi görünüyorlardı. Bu konuda gerçekten çok fazla şey bekliyorum. Ferrari elbette ilk üçte mücadele etmek zorunda, ama Barcelona'da bunu yapamadılar. Yine de Avustralya'da orada olacaklarını düşünebiliriz."

"Ama arkadan gelen ciddi bir baskı var. Hemen geride pembe bir Mercedes (Racing Point) var. Üçüncülük için verilen savaş son derece yakın olabilir. Bence Renault ve McLaren de orada yer alıyor olabilir."

"Red Bull'dan çok umutluyum çünkü Barcelona'daki programlarını tamamen bitirdiler ve içimden bir ses, düşündüğümüzden daha iyi durumda olduklarını söylüyor."

"Mercedes, yedi dünya şampiyonluğu kazanmanın ve Red Bull'a karşı neler yapabileceklerini göstermenin ne kadar zor olduğunu anlayacaklar. Red Bull ve Max Verstappen savaş şimdi başlıyor olabilir." dedi.

Bernie Ecclestone da Ferrari'nin geride kaldığı görüşünü paylaşıyor.

Formula 1'in eski patronu, “Ferrari'nin aracı açık şekilde iyi değil. Ama milyonlarca Ferrari taraftarı gibi umarım yanılıyorumdur." dedi.