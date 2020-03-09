Abiteboul: "Personelimiz virüs kaparsa ne olacak?"

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs nedeniyle bugüne dek 4 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 110 binden fazla kişiye virüs bulaştı.

Virüsün etkisi her geçen gün artarken, motor sporları dünyası da bu durumdan olumsuz etkilendi.

Avustralya GP'nin yapılıp yapılmayacağına dair pek çok spekülasyon vardı ancak takımlar ve pilotlar yola çıkmaya başladılar. Bazıları Melbourne'e ulaşırken, artık yarış için hazırlanmaya başladılar.

Bununla birlikte Renault patronu Cyril Abiteboul, durumdan pek memnun gözükmüyor.

Abiteboul, "Elbette endişeliyim. Şimdi personelimi yola gönderiyorum, ama kim bilir? Belki virüs kapacaklar. Bu bizim için bir korku."

"Bence Formula 1 durumu hafife alıyor. Hepimiz sorumlu olmak ve kendimize bakmak zorundayız, ancak sporumuz da daha fazla sorumluluk alabilir."

"Açıkçası tekrar yarışmamızı istiyorum, ancak herhangi bir risk almak da istemiyorum." dedi.

Şimdiye kadar Çin Grand Prix'sinin erteleneceği ve Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

Fakat bunun yeterli olup olmayacağı büyük merak konusu.

F1'in eski patronu Bernie Ecclestone, son yıllarda sık sık gittiği Bahreyn'e gitmeyeceğini açıklarken, sözlerine şöyle devam etti: "Açıkçası Bahreyn'in olduğu bölgede virüsü çok ciddiye alıyorlar. Bahreyn'den bir davet aldım ama bunu reddettim."

Ayrıca Çin'in komşusu Vietnam'da da Coronavirüs nedeniyle yarışın yapılmama ihtimali var.

Vietnam yetkilileri ise, "Karar motor sporları federasyonunun ve uzmanların. Durumu değerlendirecekler ve nihai kararı verecekler." dedi.

Hollanda GP'nin durumu ile ilgili bile belirsizlik bulunuyor. Yarışın Patronu Jan Lammers, "Bu aklımızı meşgul ediyor ancak henüz somut bir şey yok. Sağlık bakanlığının kararına sadık kalmalıyız ve bunun üzerinde hiçbir etkimiz olmadığını biliyoruz." dedi.