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Formula 1 / Son dakika

Glock: "McLaren, Vettel için bir alternatif olabilir"

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Glock: "McLaren, Vettel için bir alternatif olabilir"
Ekleyen:
, Editör
8 Mar 2020 18:02

Eski F1 pilotu Timo Glock'a göre McLaren, Sebastian Vettel için alternatif seçeneklerden birisi olabilir.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in takımıyla olan anlaşması 2020 sonunda bitiyor ve Ferrari'den ayrılabileceği yönünde iddialar var.

Vettel'in gidebileceği pek fazla takım olduğu düşünülmüyor ve en gerçekçi seçeneğin Renault ya da McLaren olacağı düşünülüyor.

Eski F1 pilotu Timo Glock da benzer görüşte.

Şimdilerde DTM'de yarışan Alman pilot, "Vettel’in sözleşmesi yakında sona erecek, kimse yenilemek için acele etmiyor. Kendisi için doğru sonuçları çıkarmalı. Belki de kendi şartlarında ısrar etmeli veya başka bir seçenek seçmeli."

"Örneğin McLaren olabilir. Takımın başında bu görevi üstlenen bir Alman var. Andreas Seidl muhtemelen takımda deneyimli bir Alman sürücüye sahip olmak istiyor."

"Mercedes de bir seçenek olabilir, ama bunu sadece Toto Wolff bilir. Çünkü pilotları ile sözleşme yenilenip yenilenmeyeceğini o biliyor. Şimdiye kadar Sebastian için sadece Red Bull kapısı kapandı."

"Charles Lecler gücünü zaten kanıtladı, Sebastian'la aynı seviyede hareket ediyor ve aynı desteği almayı hak ediyor."

"Ancak Sebastian tekrar rahat hissedeceği bir araç alırsa ve o araç sürüş stiline uyuyorsa, o zaman önceki seviyesine dönecek ve tekrar kazanacak."

"Eğer Yeni Ferrari aracı Vettel'e uygunsa, Leclerc için durum zor olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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