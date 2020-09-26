Kvyat: "Denge mükemmel değil"

AlphaTauri ilk antrenman seansında ilk ona girmeyi başardı ancak ikinci seansta gerilerde kaldı.

Daniil Kvyat ikinci seansta 13. sırada yer alabildi. Takım arkadaşı Pierre Gasly ise daha iyi bir seans geçirse de ancak 11. olabildi.

Kendi ülkesinde yarışan Kvyat henüz araçtan tam olarak memnun olmadığını belirtti.

Kvyat, "Önden kayma problemimiz vardı ve ikinci antrenman seansında bazı konular üzerinde çalıştık. Denge henüz çözülmemiş olsa da attığımız tur sayısından memnunum. Cuma ve Cumartesi antrenmanları bunun için var. Genel olarak ilginçti."

"Havanın sıcak veya rüzgarlı olup olmadığına bakılmaksızın her türlü koşula karşı hazırlıklı olmalıyız. Her türlü hava şartında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

"Son bölüme kalabilir miyiz bilmiyorum. Göreceğiz. Aracın dengesini geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. İşimizi iyi şekilde yaparsak neden olmasın." dedi.

Pierre Gasly ise şunları ekledi: “İlk antrenman seansı biraz kaotikti. Sanal güvenlik aracı çıktı ve ayrıca kırmızı bayrak da vardı. Sonuç olarak düzgün şekilde çalışmayı başaramadık. Ancak ikinci seansta her şey yolunda gitti."

"Görünüşe bakılırsa iyi bir yarış hızımız var ve aracın uzun sürüşlerdeki davranışlarından memnunum. Sıralama turları açısından bakarsak henüz son bölüme kalacak hızımız yok. Bu yüzden yapacak çok işimiz var. Umarım tekrar gelişebiliriz."