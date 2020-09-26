Leclerc: "Derecelerimiz beklediğimizden daha iyi"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, ilk antrenman seansında gerilerde kalsa da, ikinci antrenman seansında iyi bir tur atmayı başardı ve sekizinci olarak ilk ona girdi.

İtalyan ekip bu hafta sonu yeni güncellemelere sahip ve bu güncellemelerin çok fazla zaman getirmese de araç dengesini artırması umuluyordu.

Seansın ardından konuşan Leclerc, derecelerin beklediklerinden çok daha iyi olduğunu dile getirdi.

Monakolu sürücü, "Bugün biraz zorlandık, ancak tur zamanlarımız beklediğimizden daha iyiydi."

"Odaklanmamız gereken temel şey denge, çünkü bence hem performans hem de sürülebilirlik anlamında gelişebileceğimiz yerler var."

"Bu pistte doğru ayarları bulmak kolay değil ve bu da durumu zorlaştırıyor. Yarın yapacak çok işimiz var." dedi.

Seansı onuncu bitiren Sebastian Vettel de kötü bir cuma günü olmadığını söyledi.

"Bu, o kadar da kötü bir Cuma günü değildi ve aracımız son yarışlardan biraz daha iyi performans sergiledi."

"Hâlâ gelişebileceğimiz ve daha fazla fazla zaman kazanabileceğimiz yerler var. Ancak, ilk ikiyi bir kenara bırakırsak, bizim için iyi bir gün."

"Sıralama yarın çok daha yakın olacak ve tek turda her şeyi bir araya getirmek kolay değil. Bu nedenle hatasız ve her şeyin iyi gittiği temiz turlar atmak önemli olacak."