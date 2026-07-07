Russell: "Antonelli bu sezon benden daha iyi iş çıkardı"

George Russell, sezona şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak başlamış ve Mercedes'in gridin en hızlı otomobili hâline gelmesiyle bu konumunu daha da güçlendirmişti. Ancak takım arkadaşı Kimi Antonelli, ikinci Formula 1 sezonunda beklentilerin çok üzerine çıktı.

İtalyan pilotun takım içinde ikinci pilot rolünü üstleneceğine yönelik beklentiler, üst üste kazandığı beş yarışla tamamen ortadan kalktı ve Antonelli şampiyonanın zirvesine yerleşti.

Russell ise sezon boyunca hem şanssızlıklar yaşadı hem de takım arkadaşının ulaştığı performans seviyesine sürekli olarak çıkmakta zorlandı.

Silverstone'da ikinci sırayı alan Russell, Antonelli'nin mekanik arıza nedeniyle puansız ayrılmasıyla şampiyonadaki farkı 25 puana indirdi. Buna rağmen Britanyalı pilot, mevcut puan farkının sezonun şu ana kadarki performanslarını doğru yansıttığını düşünüyor.

Russell, "Şans faktörü dengelendi mi, açıkçası emin değilim."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Ama bu dokuz yarış boyunca benim performansım ile onun performansına baktığımızda, sanırım onun lehine olan 25 puanlık fark doğru bir tablo ortaya koyuyor."

"Bu sezon şu ana kadar benden daha iyi iş çıkardı. Bu yüzden benden önde olmayı hak ediyor."

"Bu farkın 25 puan mı, 10 puan mı yoksa 35 puan mı olması gerektiği tartışılabilir. Ama genel olarak bu seviyelerde olması normal." dedi.

Russell ayrıca Monako Grand Prix'sinde aldığı pitten geçiş cezası nedeniyle önemli puanlar kaybettiğini de hatırlattı.

"Monako'da geçiş cezası nedeniyle yaklaşık 15 puan kaybettim. Bu yüzden 10 ila 30 puan arasında geride olmamın adil bir tablo olduğunu düşünüyorum."