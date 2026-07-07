Stella: "Rakiplerimizin gerisinde kalmamızın en büyük nedeni güncelleme takvimi"

Silverstone hafta sonunda McLaren, Ferrari, Mercedes ve Red Bull'un gerisinde dördüncü en hızlı takım konumundaydı.

Lando Norris ve Oscar Piastri, dengesiz karakter sergileyen MCL40 ile zorlanırken, Norris Max Verstappen'in kazası ve Kimi Antonelli'nin tekerlek hava yönlendirme parçasının kırılması sayesinde ana yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Norris ayrıca Ssrint yarışında sürpriz bir üçüncülük elde etti. Takım arkadaşı Piastri ise sprintte yedinci olurken, ana yarışta ilk turda Liam Lawson ile yaşadığı temas sonrası ön kanadını değiştirmek zorunda kaldı ve 11. sırada finiş gördü.

McLaren, şu anda Alpine ve Williams'ın kullandığı güncellenmiş Mercedes güç ünitesi spesifikasyonuna henüz geçmedi.

Takımın yeni motor paketini yaz arasından önce kullanmaya başlamasının beklendiği belirtiliyor.

Stella, Mercedes HPP'nin yeni güç ünitesinden daha fazla verim alınmasının ve takımın henüz bu spesifikasyona geçmemesinin performans farkında etkili olduğunu kabul etti. Ancak asıl sorunun güncelleme programı olduğunu vurguladı.

McLaren'ın son büyük geliştirme paketi Miami Grand Prix'sinde piste çıkmıştı.

Bunun ardından yeni parçalarla çeşitli sorunlar yaşandı. Kanada'da yeni ön kanat kullanımdan kaldırılırken, aynı parça daha sonra İspanya Grand Prix'sinde yeniden kullanılmaya başlandı.

Takım ayrıca Avusturya Grand Prix'si için 'Macarena' olarak adlandırılan yeni bir arka kanat geliştirdi. Ancak dayanıklılık ve performans endişeleri nedeniyle bu parça yarışta kullanılmadı ve Silverstone'a da getirilmedi.

McLaren'ın bir sonraki büyük güncelleme paketini Macaristan Grand Prix'sinde kullanması planlanıyor.

Stella, medya mensuplarına yaptığı açıklamada performans düşüşünün temel nedenini şöyle değerlendirdi: "Bence rakiplerimizle aynı güncelleme takviminde olmamamız, şu anda yaşadığımız performans farkının en büyük nedeni."

"Diğer takımların getirdiği güncellemelerin tur zamanlarını yaklaşık 0.3 saniye geliştirdiğini görüyoruz."

"Elbette bu tek başına Ferrari ve Mercedes ile aramızdaki yaklaşık yarım saniyelik farkı kapatmaya yetmezdi. Ancak kesinlikle bize önemli ölçüde yardımcı olurdu."

İtalyan takım patronu, Silverstone pistinin karakteristiğinin de McLaren'ın zayıf yönlerini ortaya çıkardığını söyledi.

"İkinci faktör ise Silverstone'daki pist tutuşunun çok düşük olmasıydı."

"Koşullar oldukça zordu. Araç çok kayıyordu ve rüzgâr nedeniyle davranışları tahmin etmek kolay değildi."

"Bu tür şartlarda daha fazla mekanik tutuşa ve daha yüksek yere basma kuvvetine sahip araçlar avantajlı oluyor. Çünkü bu araçlar sürücülere daha öngörülebilir bir sürüş sunuyor."

Stella, Mercedes güç ünitesinden daha fazla performans elde edebilecekleri alanlar bulunduğunu da ifade etti.

"Elimizdeki güç ünitesinden daha fazla performans çıkarabileceğimiz bazı fırsatlar olduğunu düşünüyorum."

"Lastiklerden özellikle bahsetmek istemiyorum çünkü yarıştaki aşınmaya baktığımda neredeyse tüm takımların benzer seviyelerde olduğunu görüyorum."

"Kesin olan şu ki, 2025'te sahip olduğumuz avantajların hiçbirine artık sahip değiliz. Bu nedenle yeniden rekabet avantajı yaratabileceğimiz alanlar bulmamız gerekiyor."