Norris, Britanya GP'de Schumacher'in tartışmalı zaferine gönderme yaptı

Britanya Grand Prix'sinin güvenlik aracı arkasında tamamlanması, yarışın son bölümünde ilginç bir takım telsizi diyaloğuna sahne oldu.

Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Lando Norris, son turda takımına esprili bir soru yönelterek pit yolundan geçerek yarışı kazanıp kazanamayacağını sordu.

Yarışın yeniden başlamayacağının anlaşılması üzerine Norris, takım telsizinden şu ifadeleri kullandı: "Pite girmemize izin verilmiyor değil mi? Yani pit yolundan geçerek yarışı kazanamıyorum?"

Yarış mühendisi Will Joseph ise kısa ve net bir yanıt verdi: "Hayır, kazanamazsın."

Bunun üzerine Norris gülerek şu cevabı verdi: "Çok yazık!"

Formula 1 kuralları gereği pilotların pit yolundan geçerek damalı bayrağı ilk sırada görmesi ve yarışı bu şekilde kazanması artık mümkün değil.

Bu kuralın değiştirilmesinin nedeni ise Michael Schumacher'in tartışmalı galibiyetlerinden biri oldu.

İlginç bir şekilde bu olay da 1998 Britanya Grand Prix'sinde, eski Silverstone pist düzeninde yaşanmıştı. O dönemde pit yolu, 'National Pits Straight' olarak bilinen düzlük üzerinde yer alıyordu.

Yarışın son turunda Schumacher, kendisine verilen dur-kalk cezasını çekmek için pit yoluna girdi. Ancak pit yolundan geçerken aynı zamanda bitiş çizgisini de geçtiği için damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

Ferrari, kuralları kendi yorumuna göre değerlendirerek Schumacher'in yarışı kazandığını savundu.

Bu durum yarış sonrası uzun süren tartışmalara yol açtı. Asıl tartışma konusu ise Alman pilotun cezasını gerçekten çekip çekmediğiydi.

Sonrasında hakemler, cezanın bildirilme süresine ilişkin prosedür de dahil olmak üzere çeşitli hatalar yaptıklarını tespit etti ve Schumacher'e verilen cezayı tamamen iptal etti.

Yaşanan sıra dışı olayların ardından yarışta görev yapan üç hakem de görevlerinden istifa etti.

Bu olay sonrasında FIA, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için sportif kuralları değiştirerek pit yolundan geçilerek yarış kazanılmasının önünü tamamen kapattı.