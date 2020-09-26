Ricciardo, Soçi'de ilk defa güçlü hissediyor

Ricciardo, cuma günkü antrenmanları üstün Mercedes pilotlarının arkasında 3. sırada tamamladı. Ricciardo, lider Bottas'ın 1 sn arkasında kalsa da McLaren pilotlarını geçmeyi başardı ve Red Bull'dan Max Verstappen'in de yarım sn önündeydi.

Verstappen, sıralamalarda Renault'yu yenmenin güç olacağını söylerken Ricciardo da ilk defa Soçi'de bu kadar rahat hissettiğini söyledi.

Ricciardo, "Muhtemelen ilk defa burada bu kadar güçlü hissediyorum. İyi hissettim. Sabah ilk sürüşlerin ardından dahi iyi durumdaydım, günün kalan bölümünde de orada kaldım."

"Bu açıdan evet, bir başka iyi geçen cuma gününün ardından mutluyum." dedi.

Ricciardo, son 3 yarışın ikisinde 4. olurken Spa ve Mugello'da kıl payı podyumu kaçırdı.

Avustralyalı sürücünün uzun zamandır Renault takım patronu Cyril Abiteboul ile girdiği bir iddiası bulunuyor. Bu iddiaya göre Ricciardo podyuma çıkarsa, Abiteboul dövme yaptıracak.

Ricciardo, "Eğer burada sıralamalarda pozisyonumuzu korursak, o zaman tabii ki podyum mücadelesinden emin olabiliriz."

"0.2 - 0.3 sn içerisinde bir sürü araba var. Sıralamalarda mücadelenin içerisinde olacağımızdan eminim."

"Her şey çok yakın olacak. Eğer önde kalmaya devam edersek, o zaman iyi görüneceğiz." dedi.

Ricciardo'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, yarım saniye daha yavaş olsa da bunun iki pilotun farklı program uygulamasından kaynaklandığı belirtildi.

Ocon, "Bu araç ile, bu hafta sonu iyi iş çıkarma potansiyeline sahibiz. İyi hissediyoruz."

"Çok fazla test yaptık. Bu açıdan her şeyi bir araya getirip düzgün analiz yapmamız gerekiyor."

"Ricciardo'ya göre bizim aracımızda farklı aero ayarları vardı. Motor tarafında da bazı farklılıklar vardı. Bazı şeyler farklıydı ancak nerede olduğumuzu biliyoruz."

"Performansımızın umut verici olduğunu biliyoruz, bu yüzden bunu göstermek bizim elimizde." dedi.