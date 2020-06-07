Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
59 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
145 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
159 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Sonuçlar

Kubica: "Ecclestone olsaydı dönüşüm çok daha farklı olabilirdi"

paylaşım
yorumlar
Kubica: "Ecclestone olsaydı dönüşüm çok daha farklı olabilirdi"
Ekleyen:
, Editör
7 Haz 2020 10:30

Robert Kubica, eğer dönüşünde Bernie Ecclestone F1'in başında olsaydı her şeyin çok daha farklı olacağını düşünüyor.

Robert Kubica, 2011'deki talihsiz kazanın ardından 2019'da, tam sekiz yıl aradan sonra Formula 1'e döndü ancak başarısız bir yılın ardından bu yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu haline geldi.

Kubica, Williams'ın kötü bir sezon geçirmesinden de etkilendi ve Alfa Romeo ile katıldığı kış testlerindeki performansı oldukça iyi görünüyordu.

Kubica, Corriere della Sera ile röportajında şöyle dedi: "Karantina döneminde, yıllar sonra ilk kez endişe duymadan uyandım. Pişmanlıklarımı unuttum. 2019 güçlü hislerle dolu bir yıldı. Uzun bir süre sonra F1'e dönmüştüm."

"Sekiz yıl boyunca Formula 1'de yarışamadım ve bu çok büyük bir dönem. Pek çok sürücü, pek çok gazeteci beni tanımıyordu. Motor sporlarını yönetenler bile bunu ömürleri boyunca yapmamışlardı. Eğer Ecclestone orada olsaydı, belki de işler farklı olurdu ve farklı bir dönüş yapmış olurdum. Bu dünyayı seviyor ve hafızası çok kuvvetti."

"Alfa Romeo aracını kullanmak harikaydı. Performansım iyiydi ve açıkçası kişisel bir onay gibiydi. Gerçek bir yarış aracıydı, saf sürüş keyfi vardı, tıpkı gençken ve macera başladığımda sahip olduğum coşkuyu buldum."

"Burada Kimi Raikkonen var, onu yıllardır tanıyorum. Çok tecrübeli ve yarışmayı çok seviyor. Antonio ile de pek çok kez konuştuk. Bence bu ara ona biraz zarar verdi çünkü değerinin ne olduğunu kanıtlamak istiyor. Kesinlikle yapacak ve umarım yakında bunu başarabilir."

Kubica, geçmişte Ferrari'ye gidebileceğinin hatırlatılması üzerine duygusallaştı ve şöyle dedi: "Size hiç kimseye söylemediğim bir şeyi söyleyeceğim... Kırmızı yol araçlarını çok seviyorum. Ama bilerek hiç almadım. Çünkü eğer onları görmezsem kendimi daha iyi hissediyorum."

 
Sonraki haber
Jordan: "Michael, Ralf'in Williams'a gidebilmesi için bana 2 milyon pound ödedi"

Önceki haber

Jordan: "Michael, Ralf'in Williams'a gidebilmesi için bana 2 milyon pound ödedi"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Mercedes'in yerinde olsaydık şimdiye kadar Hamilton'la sözleşme yenilemiştik"

2s
2
Formula 1

Jordan: "Michael, Ralf'in Williams'a gidebilmesi için bana 2 milyon pound ödedi"

1s
3
eSpor

Cem, Veloce'nin düzenlediği Bakü F1 yarışını son metrelerde kazandı

4
Formula 1

Ecclestone, Williams'a yatırımcı arıyor

3s
5
Formula 1

Kubica: "Ecclestone olsaydı dönüşüm çok daha farklı olabilirdi"

31dk

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Kubica: "Ecclestone olsaydı dönüşüm çok daha farklı olabilirdi"
F1

Kubica: "Ecclestone olsaydı dönüşüm çok daha farklı olabilirdi"

Jordan: "Michael, Ralf'in Williams'a gidebilmesi için bana 2 milyon pound ödedi"
F1

Jordan: "Michael, Ralf'in Williams'a gidebilmesi için bana 2 milyon pound ödedi"

Binotto: "Mercedes'in yerinde olsaydık şimdiye kadar Hamilton'la sözleşme yenilemiştik"
F1

Binotto: "Mercedes'in yerinde olsaydık şimdiye kadar Hamilton'la sözleşme yenilemiştik"

Ecclestone, Williams'a yatırımcı arıyor
F1

Ecclestone, Williams'a yatırımcı arıyor

Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı
eSpr

Alonso, Monako'daki eSpor yarışını da kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.