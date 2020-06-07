Kubica: "Ecclestone olsaydı dönüşüm çok daha farklı olabilirdi"

Robert Kubica, 2011'deki talihsiz kazanın ardından 2019'da, tam sekiz yıl aradan sonra Formula 1'e döndü ancak başarısız bir yılın ardından bu yıl Alfa Romeo'nun yedek pilotu haline geldi.

Kubica, Williams'ın kötü bir sezon geçirmesinden de etkilendi ve Alfa Romeo ile katıldığı kış testlerindeki performansı oldukça iyi görünüyordu.

Kubica, Corriere della Sera ile röportajında şöyle dedi: "Karantina döneminde, yıllar sonra ilk kez endişe duymadan uyandım. Pişmanlıklarımı unuttum. 2019 güçlü hislerle dolu bir yıldı. Uzun bir süre sonra F1'e dönmüştüm."

"Sekiz yıl boyunca Formula 1'de yarışamadım ve bu çok büyük bir dönem. Pek çok sürücü, pek çok gazeteci beni tanımıyordu. Motor sporlarını yönetenler bile bunu ömürleri boyunca yapmamışlardı. Eğer Ecclestone orada olsaydı, belki de işler farklı olurdu ve farklı bir dönüş yapmış olurdum. Bu dünyayı seviyor ve hafızası çok kuvvetti."

"Alfa Romeo aracını kullanmak harikaydı. Performansım iyiydi ve açıkçası kişisel bir onay gibiydi. Gerçek bir yarış aracıydı, saf sürüş keyfi vardı, tıpkı gençken ve macera başladığımda sahip olduğum coşkuyu buldum."

"Burada Kimi Raikkonen var, onu yıllardır tanıyorum. Çok tecrübeli ve yarışmayı çok seviyor. Antonio ile de pek çok kez konuştuk. Bence bu ara ona biraz zarar verdi çünkü değerinin ne olduğunu kanıtlamak istiyor. Kesinlikle yapacak ve umarım yakında bunu başarabilir."

Kubica, geçmişte Ferrari'ye gidebileceğinin hatırlatılması üzerine duygusallaştı ve şöyle dedi: "Size hiç kimseye söylemediğim bir şeyi söyleyeceğim... Kırmızı yol araçlarını çok seviyorum. Ama bilerek hiç almadım. Çünkü eğer onları görmezsem kendimi daha iyi hissediyorum."