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Formula 1 / Son dakika

Brown, Vettel-Leclerc arasında "hoş bir yıl" beklemiyor

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Brown, Vettel-Leclerc arasında "hoş bir yıl" beklemiyor
Ekleyen:
, Editör
7 Haz 2020 12:01

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, İtalyan Correre della Sera'ya verdiği demeçte, bu yıl Ferrari garajında pek de hoş anlar olmayacağını belirtti.

Ferrari pilotları, geçen yıl gergin bir sezon geçirdiler. Brezilya Grand Prix'sinde bu durum tavan yaparken, temas yaşadılar ve temasın etkisiyle Sebastian Vettel'in lastiği patlarken, Charles Leclerc'in ön süspansiyonu kırıldı.

Ferrari, 2020 sonunda sözleşmesi bitecek olan Vettel'le yeni sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı.

Fakat Vettel, koronavirüs nedeniyle sezon henüz başlayamadığı için, sezon sonunda takımdan ayrılacağını bilerek yeni sezona başlayacak. Bunun da performansını ve tavırlarını etkileyebileceği düşünülüyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, bu yıl Leclerc ile Vettel arasında daha fazla gerginlik olmasını bekliyor.

"Bence Ferrari'nin garajında ​​pek de hoş bir ortam olmayacak. Ferrari'nin şu noktada mutlu bir aileymiş gibi göründüğünü söylemek çok zor."

"Bu durum 2020'de heyecan verici yarışlara yol açacak. Bence Brezilya'da gördüklerimiz, bu yıl göreceklerimizin sadece bir başlangıcı olacak."

Brown, neden Vettel'e teklif götürmedikleri hakkında da konuştu.

"Sebastian harika bir sürücü fakat planımız netti; ya Carlos kalacaktı ya da Daniel'i seçecektik. Carlos ile her zaman oldukça samimi bir ilişkimiz oldu. Kış arasında geleceği hakkında konuşmaya başladık ve ona bizimle mi yoksa Ferrari ile mi yarışmak istediğini sorduk. Carlos'un diğer yolu seçeceğini bildiğimiz için Daniel'le anlaşmak sürpriz değildi. Nihayetinde bu hamleler daha önce başladığı için COVID-19 olmasa bile hepsi gerçekleşecekti."

"Vettel'in ne yapacağını bilmiyorum. Mercedes veya Red Bull'da yarışamayacak gibi görünüyor. Bu yüzden en iyi seçeneği Renault olacak Ama Seb 2021'de muhtemelen galibiyet alamayacak bir takıma gitmek isteyecek mi? Şahsen emekli olma karar alacağını düşünüyorum."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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