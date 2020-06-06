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Formula 1 / Son dakika

Alesi: "Vettel, Ferrari için her şeyini verdi"

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Alesi: "Vettel, Ferrari için her şeyini verdi"
Ekleyen:
, Editör
6 Haz 2020 18:41

Jean Alesi, Sebastian Vettel'in geride kalan süreçte Ferrari'yi şampiyon yapabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Sebastian Vettel, sezon sonunda Ferrari kariyerini noktalayacak ve büyük ihtimalle emekli olacak.

Sky Sports'a konuşan eski Ferrari pilotu Jean Alesi, Alman pilotun neden başarısız olduğuna dair açıklamalarda bulunuyor.

"Kesinlikle bir şeyler olması gerektiği gibi gitmedi. Ona karşı çok büyük saygım var. Dört kez dünya şampiyonu olmayı başardı. Ferrari ile dünya şampiyonu olmak için tüm yeteneğini ortaya koydu, her şeyini verdi ve sonunda başarısız oldu."

"Evet, başarısız oldu ama onun hatasıyla ilgili bir durum değildi. Takımın hatası da değildi. Sadece bir şeyler yolunda gitmedi. Şampiyona başlamadan önce böyle bir hamle gelmesine çok şaşırdım."

"Sebastian gibi bir dünya şampiyonunu takımınıza getirdiğinizde, ona her şeyi verebilmek istiyorsunuz. İkincisi ise bunu yapıp yapamayacağınız durumu. Ve takım, bir şampiyona ne istediğini verdiği anda, işte o zaman savaş başlıyor.

"Michael Schumacher'e kıyasla durumu farklıydı. Michael örneğine bakarsak, benim yerimi aldı ama tam bir teknik ekiple birlikte geldi. Dünya şampiyonu olmak için Benetton'da birlikte çalıştığı insanlarla geldi ve onlarla çalıştı.. Dünya şampiyonu olması dört yıl sürdü ama başardı. Sebastian için durum farklıydı. Takıma geldi ve öğrenek zorundaydı. Teknik ekibi istediği hale getirmeye çalıştı, ama kendisiyle birlikte Adrian Newey'i getiremedi."

Ferrari, Vettel'in yerini Carlos Sainz'ın alacağını da açıklamıştı.

Ferrari'nin gelecek yıl iki genç sürücüye sahip olmasının daha mı zor olacağı sorusuna Alesi şöyle yanıt verdi: "Belki de tam tersidir. Bence kontrol etmesi daha kolay olacak. Şimdi iki çocuğa sahipler, iki profesyonel pilotları var. Anladığım kadarıyla Carlos çok çalışkan bir çocuk ve hem McLaren hem de Renault ile yarıştı. Çok deneyimli takımlardan geliyor."

"Yani yönetim için bu iki sürücüyü kontrol etmek çok daha kolay olacak."

"Bir dünya şampiyonuna sahip olduğunuzda, karizması olan bir sürücünüz olduğunda, onu daha yumuşak hale getirmek kolay bir iş değildir."

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Editör Kemal Şengül

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