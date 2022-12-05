Krack: "Fernando'nun kazanma arzusu takımı ateşleyecek"

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Abu Dhabi'deki Pirelli lastik testinde Aston Martin ile ilk testine çıkan Alonso, henüz Alpine ile sözleşmesi sona ermediği için sponsorsuz bir araçla pistteydi.

Pirelli önümüzdeki haftalarda 2024 lastikleri için testlere başlayacak; bu, Alonso'nun 2022 aracıyla daha çok test yapabileceği anlamına geliyor.

Alonso'nun ilk testini yorumlayan Mike Krack, "Çok etkileyiciydi, özellikle iletişim anlamında sağladığımız verimlilikten epey etkilendim. Her zaman doğrudan konuya girmeyi başardık."

"[Fernando] bence her iki yönde de çok samimi, açık ve şeffaftı. Günün gidişatından gerçekten çok memnun kaldık."

Alonso'yu selefi Sebastian Vettel ile kıyaslaması istenen Krack, "İkisi birbirinden oldukça farklı, evet, çünkü farklı geçmişleri var. Biri Latin, diğeri Alman. Bu büyük bir fark yaratıyor."

"Ortak noktaları ise hedefe, gelişime ve ilerleme kaydetmeye odaklanmaları, bunun yanı sıra bizi ilerleten alanlardaki detaylara takılmamaları. Benzerlikler var, ancak farklılıklar da var." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Alonso'nun takım için motive edici bir güç olacağının şimdiden belli olduğunu öne süren Krack, "Fernando'nun Meksika'da yarış dışı kaldığı için duyduğu hayal kırıklığını yansıtan bir fotoğraf var, bu fotoğrafı her zaman yanımda tutuyorum. Bu, adanmışlık ve motivasyonun bir örneği."

"Bu tutkuya ve kazanma arzusuna sahip birine sahip olmanın takım üstünde bir etkisi var, bunu henüz ilk testten açıkça görebiliyorduk. Herkes onun araçta olmasından çok mutluydu.

"Sadece kendi tutkusundan ve kazanma arzusundan takıma bir kıvılcım daha ateşliyor." dedi.

Son olarak Alonso'nun emekli olduktan sonra bile Aston Martin ile çalışmaya devam edebileceğini ima eden Krack, "Kendisiyle şimdiden çok iyi görüşmeler yaptık. Ortaklığımız pist üstünden öteye dahi geçebilir."

"Fernando'nun bize katılması yapılanmamızın temel bir parçası oldu ve bunun nasıl gelişeceğini görmemiz gerekiyor. Ancak takımın geleceğinde büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyorum." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin teknik direktörü Dan Fallows da Alonso'nun takımın ilerlemesine önemli bir katkı sağlayabileceği konusunda hemfikir.

Fallows, "Teknik açıdan bakıldığında, iyi geribildirim verebilen sürücülere sahip olmamız önemli. Olumlu geribildirim demiyorum, çünkü bu her zaman geçerli değil. Ancak pilotların nasıl hissettiklerini tarif edebilmeleri bizim için çok önemli."

"Lance [Stroll] bu açıdan da çok iyi olduğu için çok şanslıyız. Seb'in ayrılmasıyla ciddi bir kayıp yaşadığımızı düşünmüyorum."

"Ancak gelecek yıl için önemli ölçüde daha iyi bir araç üretmek istiyoruz ve bundan en iyi şekilde yararlanabilecek sürücülere sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

"Dediğim gibi, Lance'in yeterince iyi olduğunu düşünüyorum, Fernando'nun da büyük bir deneyime sahip olduğu açık. Çok heyecan verici bir sürücü kadrosuna sahibiz." dedi.