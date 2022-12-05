Ferrari'yi FIA ödül töreninde Mekies temsil edebilir!

Haberi dinle

Son haberlere göre Mekies, Cuma günü Bologna Sergi Merkezi'nde düzenlenecek olan FIA ödül töreninde Ferrari'yi temsil edecek.

Mekies'in takımı temsilen törende yer almasının yanı sıra Çarşamba günü yine İtalya'nın başkentinde düzenlenecek olan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında da istifa eden takım patronu Mattia Binotto'nun yerini alması bekleniyor.

Her ne kadar Binotto yıl sonuna kadar takımdan ayrılmayacak ve halefinin resmileşmesini bekleyecek olsa da, takım kendisinin törene ve toplantıya katılmamasına karar vermiş gibi duruyor.

Son birkaç senedir takımda önemli bir rol üstlenen Mekies, Binotto'nun yeni aracın gelişimini takip etmek üzere Maranello'da kaldığı yarışlarda bir nevi takım patronluğunu üstlenen isimdi, dolayısıyla FIA toplantısında takımı temsil edebilecek en sağlam kişi de kendisi gibi görünmekte.

Binotto'nun halefinin kim olacağı konusunda ise Ferrari henüz sesini çıkarmadı, ancak CEO Benedetto Vigna'nın bu konuda John Elkann ile yakın temas halinde olduğu söyleniyor. Elkann, bir yandan da Juventus'taki istifalarla ilgilenmekte olduğu için meşgul durumda.

En güçlü aday, son beş senedir Ferrari ile çok yakın bağlar kuran, hatta Sauber isminin Alfa Romeo olarak değişmesini sağlayan Frederic Vasseur gibi duruyor. Bunun yanı sıra diğer disiplinlere bakılmasını isteyen ve bu konuda Peugeot takım patronluğundan F1'e geçen Jean Todt'u örnek verenler de var.

Ferrari'nin bu durumda yönelebileceği iki önemli isim var: eski Hyundai WRC takım patronu Andrea Adamo ve Aprilia MotoGP takım patronu Massimo Rivola.

Monisha Kaltenborn, Paul Hembery ve Ross Brawn gibi isimler de geçiyor, fakat bu üç isimden herhangi birisinin takıma katılması düşük ihtimal -özellikle de Brawn'ın emekliye ayrıldığı düşünülürse.

Mattia Binotto e John Elkann non hanno trovato mai una buona intesa Photo by: Ferrari