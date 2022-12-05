Kevin Magnussen, Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı
Kevin Magnussen, Teatro Masini'de düzenlenen törenle Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı.
Kevin Magnussen, F1 kariyerinin sona erdiği bir dönemde spora geri dönme fırsatı yakaladı ve performansıyla Lorenzo Bandini Trophy'e layık görüldü.
Cumartesi gecesi Faenza'daki Teatro Masini'de düzenlenen törende Magnussen'e bu ödül takdim edildi.
Aslında Danimarkalı pilotun bu prestijli ödüle layık görüldüğü Eylül ayında açıklanmıştı. Bu ödül, 1967 Monako Grand Prix'sinde hayatını kaybeden Bandini adına veriliyor.
Törene Dallara Stradale ile gelen Magnussen, Piazza del Popolo'da trompetçiler ve davulculardan oluşan bir grup tarafından karşılandı ve kötü hava koşullarına rağmen, Haas F1 pilotundan imza almak umuduyla toplanan pek çok taraftar vardı.
Fotoğraf: Stefano Casadio
Fotoğraf: Stefano Casadio
Törende Magnussen'in yarıştığı Haas'ın patronu Gunther Steiner da hazır bulundu.
Törenin ardından Magnussen yılı değerlendirdi ve ödül hakkında konuştu.
Magnussen, "Lorenzo Bandini ödülünü kazanmak benim için büyük bir onur. Geçmişte bu ödülü kazanan tüm şampiyonları düşündüğümde, bu ödülün şimdi bana neden verildiğini açıklayamıyorum! Yine yine de çok onur duyuyorum."
"Haas F1 küçük bir takım ve modern Formula 1'de bunu yapmanın ne kadar zor olduğu göz önüne alındığında, Brezilya'da pole pozisyonunu kazanmak mutluluk vericiydi."
"Bir sonraki hedefim bunca yıldan sonra tekrar podyuma çıkmak olacak." dedi.
Magnussen'e yeni takım arkadaşı Nico Hulkenberg de soruldu.
Danimarkalı pilot, "Onunla daha önce hiç aynı takımda çalışmadım ama çok iyi bir sürücü, çok hızlı ve fiziksel olarak çok iyi durumda."
"Nico tecrübeli bir profesyonel ve bunu her zaman gösterdi. Tüm bunların takımı güçlendirmemize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bence iyi anlaşacağız." dedi.
Lorenzo Bandini Kupası'nı kazananlar:
2022 Kevin Magnussen
2021 Charles Leclerc
2019 Antonio Giovinazzi
2018 Valtteri Bottas
2017 Scuderia Ferrari
2016 Max Verstappen
2015 Mercedes Grand Prix
2014 Daniel Ricciardo
2013 Piero Ferrari
2012 Bruno Senna
2011 Nico Rosberg
2010 Lewis Hamilton
2009 Sebastian Vettel
2008 Robert Kubica
2007 Felipe Massa
2006 Mark Webber
2005 Fernando Alonso
2004 Kimi Raikkonen
2003 Michael Schumacher
2002 Juan Pablo Montoya
2001 Jenson Button
2000 Jarno Trulli
1999 Alexander Wurz
1998 Giancarlo Fisichella
1997 Luca di Montezemolo
1996 Jacques Villeneueve
1995 David Coulthard
1992 Ivan Capelli
Fotoğraf: Stefano Casadio
Fotoğraf: Stefano Casadio
Fotoğraf: Stefano Casadio
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