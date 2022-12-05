Kevin Magnussen, Lorenzo Bandini Trophy ödülünü aldı

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Kevin Magnussen, F1 kariyerinin sona erdiği bir dönemde spora geri dönme fırsatı yakaladı ve performansıyla Lorenzo Bandini Trophy'e layık görüldü.

Cumartesi gecesi Faenza'daki Teatro Masini'de düzenlenen törende Magnussen'e bu ödül takdim edildi.

Aslında Danimarkalı pilotun bu prestijli ödüle layık görüldüğü Eylül ayında açıklanmıştı. Bu ödül, 1967 Monako Grand Prix'sinde hayatını kaybeden Bandini adına veriliyor.

Törene Dallara Stradale ile gelen Magnussen, Piazza del Popolo'da trompetçiler ve davulculardan oluşan bir grup tarafından karşılandı ve kötü hava koşullarına rağmen, Haas F1 pilotundan imza almak umuduyla toplanan pek çok taraftar vardı.

Conferenza stampa del Trofeo Bandini con Gunther Steiner, Team Principal Haas e Kevin Magnussen 1 / 2 Fotoğraf: Stefano Casadio Conferenza stampa del Trofeo Bandini con Gunther Steiner, Team Principal Haas e Kevin Magnussen 2 / 2 Fotoğraf: Stefano Casadio

Törende Magnussen'in yarıştığı Haas'ın patronu Gunther Steiner da hazır bulundu.

Törenin ardından Magnussen yılı değerlendirdi ve ödül hakkında konuştu.

Magnussen, "Lorenzo Bandini ödülünü kazanmak benim için büyük bir onur. Geçmişte bu ödülü kazanan tüm şampiyonları düşündüğümde, bu ödülün şimdi bana neden verildiğini açıklayamıyorum! Yine yine de çok onur duyuyorum."

"Haas F1 küçük bir takım ve modern Formula 1'de bunu yapmanın ne kadar zor olduğu göz önüne alındığında, Brezilya'da pole pozisyonunu kazanmak mutluluk vericiydi."

"Bir sonraki hedefim bunca yıldan sonra tekrar podyuma çıkmak olacak." dedi.

Magnussen'e yeni takım arkadaşı Nico Hulkenberg de soruldu.

Danimarkalı pilot, "Onunla daha önce hiç aynı takımda çalışmadım ama çok iyi bir sürücü, çok hızlı ve fiziksel olarak çok iyi durumda."

"Nico tecrübeli bir profesyonel ve bunu her zaman gösterdi. Tüm bunların takımı güçlendirmemize yardımcı olacağını düşünüyorum. Bence iyi anlaşacağız." dedi.

Lorenzo Bandini Kupası'nı kazananlar:

2022 Kevin Magnussen

2021 Charles Leclerc

2019 Antonio Giovinazzi

2018 Valtteri Bottas

2017 Scuderia Ferrari

2016 Max Verstappen

2015 Mercedes Grand Prix

2014 Daniel Ricciardo

2013 Piero Ferrari

2012 Bruno Senna

2011 Nico Rosberg

2010 Lewis Hamilton

2009 Sebastian Vettel

2008 Robert Kubica

2007 Felipe Massa

2006 Mark Webber

2005 Fernando Alonso

2004 Kimi Raikkonen

2003 Michael Schumacher

2002 Juan Pablo Montoya

2001 Jenson Button

2000 Jarno Trulli

1999 Alexander Wurz

1998 Giancarlo Fisichella

1997 Luca di Montezemolo

1996 Jacques Villeneueve

1995 David Coulthard

1992 Ivan Capelli

Gunther Steiner, Team Principal Haas e Kevin Magnussen al Trofeo Bandini 1 / 3 Fotoğraf: Stefano Casadio Kevin Magnussen riceve il Trofeo Bandini 2 / 3 Fotoğraf: Stefano Casadio Kevin Magnussen riceve il Trofeo Bandini 3 / 3 Fotoğraf: Stefano Casadio