‘Kızgın’ Gasly, daha iyi pist sınırları denetimi için FIA ile konuşmuş

Haberi dinle

AlphaTauri sürücüsü, kendisini sıralama turlarının ikinci bölümüne taşıyacak turu silindikten sonra gridde 19. sırada yer alabildi.

Pist sınırı ihlali, hakemlerin kontrol için CCTV kullandığı 5. virajda gerçekleşti.

Sergio Perez’in de aynı virajda bir turu silindi, ancak TV yayınındaki tekrarlarda beyaz çizgiyi tam olarak aşmadığı görüldü ve FIA tarafından ikinci bir inceleme başlatıldı.

Meksikalı sürücüye sonrasında tur zamanı geri verildi, ancak son bölüme kalamadı.

Aldığı cezanın yarıştaki stratejiye nasıl bir etkisi olduğu sorulduğunda Gasly, “Bu konuda hâlâ oldukça kızgınım.”

“Çünkü gördüğüm kadarıyla, pistte mi yoksa pist dışında mı olduğum çok tartışmalı. Buna benzer şeyler Yuki ve Checo’nun da başına geldi ve araç üstü kameralara bakıldığında onlar açıkça pistteydi. Her neyse, durum bu.” dedi.

Fransız sürücü, son haftalarda FIA sürücü toplantılarında ve GPDA toplantılarında düzenli olarak gündeme gelen pist sınırları konusunda, Macaristan GP öncesinde yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas ile uzun bir sohbet gerçekleştirdiğini doğruladı.

Gasly, “Bu sabah Niels ve Eduardo ile 40 dakika geçirdim ve herkesin daha memnun olacağı bir yol bulmaya çalıştım.”

“Şu anda, yapacak çok fazla işleri var. Hayatlarını kolaylaştırmıyorlar. Buradaki 5. virajda, mümkün olan en iyi denetimi yapmak için doğru araçlara sahip değillerdi.”

Eduardo Freitas, Race Director, FIA, Niels Wittich, Race Director, FIA Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Gelecek için daha tutarlı bir denetim yöntemine sahip olmak ve doğru yönde ilerlendiğinden emin olmak için bazı çözümler hakkında konuştuk.”

“Oldukça açık konuştular ve bir geri bildirim bekliyorlar. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde durumu daha iyi hale getirmek için onlara bir çözüm sunmanın bir yolunu bulup bulamayacağımızı görmek için tüm sürücülerle iletişimde olacağım.” dedi.

Gasly ayrıca, Perez’in, pist dışına taşmadığını kanıtlayan ekstra görüntülerin ortaya çıkması konusunda şanslı olduğunu ancak kendisinin suçunu gösteren hiçbir görüntü olmadığını söyledi.

“CCTV kullanıyorlardı. Benim olayımda, hiçbir görüntü yoktu. Checo’nun araç üstü kamerası vardı. Bende ise kask kamerası vardı, ki bu da pist sınırları içerisinde olup olmadığımı kontrol etmek için başka bir kameraya izin vermiyordu. Görüntüleri izledim ve bence bu tartışılabilir bir durumdu.”

“Bence, ya en adil şekilde denetim yapmak için doğru araçlara sahip olmalısınız ya da bu durumda bunu yapmamalısınız. Tartıştığımız konu buydu.”

“Gelecek sene için şimdiden farklı seçeneklere baktıklarını biliyorum. Ancak ne yazık ki bu sezon bunun bedelini ödeyen kişi ben oldum.”