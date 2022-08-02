Coulthard: “Leclerc ve Sainz, Ferrari’ye olan güvenlerini kaybediyorlar”

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Charles Leclerc’in bu sezon yalnızca Ferrari’nin strateji hataları ve dayanıklılık sorunlarıyla toplamda yaklaşık 100 puan kaybetmiş durumda.

Macaristan Grand Prix’sinde Leclerc bir kez daha galibiyete ulaşacak gibi göründüğü yarışta pit stop stratejisiyle beraber podyum dışına, hatta altıncı sıraya düştü.

Ferrari, takım telsizinden orta lastikle pistte daha fazla kalmak istediğini söyleyen Leclerc’i dinlemek yerine, Max Verstappen’in pitine cevap vererek Monakolu sürücüyü pite alıp sert lastiklere geçirdi. Sert lastiklerin o anda çalışmadığı, diğer takımlardaki sürücülerin performansıyla rahatlıkla görülebiliyordu.

Verstappen ve George Russell tarafından kolayca geçilen Leclerc’i bir daha pite alan Ferrari, sürücüsünü bu sefer yumuşak lastiklerle piste sürdü.

Sonrasında yükseliş gerçekleştiremeyen Leclerc, yarışı altıncı sırada tamamlayabildi.

Coulthard ise bu strateji karşısında oldukça şaşkın olduğunu belirtti. Channel 4’a konuşan Coulthard, “Yumuşak lastiği kullanıp bunun kısa ömürlü olup olamayacağına bakabilirlerdi. Ancak o anda yağmurun gelip gelmeyeceğini merak ediyorduk.”

David Coulthard, TV Presenter, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

“Bu, sonrasında onlara bazı seçenekler bırakabilirdi. Ancak aynı lastiği bir daha kullanırken, bir yöne ya da diğerine gitmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Son bölümün uzunluğu sebebiyle de sert lastiğe geçmeleri gerektiğini düşündüler.”

“Ancak Cuma günkü yüksek sıcaklıklar ile Pazar günkü düşük sıcaklıklar aynı değildi ve bu yolu izlemek doğru değildi. Bu, sert lastiklerin aralığını bulmayı daha da zorlaştırdı.”

“Yani takımın strateji tarafı, ‘elimizdeki tüm bilgiler bize bunu yapmamamızı söylüyor, ama yine de yapacağız’ der gibiydi.” dedi.

Bu, stratejistlerin Leclerc’e ya da Carlos Sainz’a sıra ve puan kaybettirdiği ilk yarış olmadığından ötürü Coulthard, bu ikilinin Ferrari’nin karar verme mekanizmasına olan inançlarını kaybetmelerine şaşırmayacağını söyledi.

Coulthard, “Bu konuda inanılmaz olan şey de bu. Sürücüler, yeteneklerini kaybetmemiş olabilirler ancak güven kaybediyor olmalılar.” şeklinde konuştu.

Ünlü yorumcu, Ferrari ile aradaki farkı 30 puana indiren Mercedes hakkında ise, “Mercedes, bu yarışta sonucu hak ederek aldı. Soğuk şartlarda hızlılardı. Bir hafta öncesindeki sıcak şartlarda olsaydık bu kadar sıkı mücadele edemezlerdi.”

“Ferrari’ye baskı uyguladıklarını düşünmüyorum. Ferrari hızlı bir araca sahip. Bence bu yarışta asıl konu, verilen stratejik kararlarla ilgiliydi.” ifadelerini kullandı.