Massa: "Alonso'nun Aston Martin'den kazanabileceği çok şey var mı emin değilim"
Felipe Massa, Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçerek hata etmiş olabileceğini düşünüyor.
Silverstone merkezli ekip, pazartesi günü yaptığı açıklama ile çifte dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun gelecek yıl takıma katılacağını duyurdu.
İspanyol pilot, Aston Martin'de sezon sezonunda emekli olacağını açıklayan Sebastian Vettel'in yerini alacak ve Lance Stroll ile takım arkadaşı olacak.
İlginç şekilde Alonso'nun şu anda mücadele ettiği Alpine, bu yıl Aston Martin'e göre daha hızlı ve şampiyonayı dördüncü sırada götürürken, İngiliz ekip dokuzuncu sırada yer alıyor.
2010-13 arası Alonso ile Ferrari'de takım arkadaşı olan Massa, İspanyol pilotun kararına şaşırdığını söyledi.
Pazartesi günü Sky F1'deki Any Driven programına konuk olan Massa, "Fernando gerçekten harika bir pilot. Onunla uzun süre Ferrari'de takım arkadaşı olma fırsatı yakaladım."
"Ondan çok şey öğrendim. Bana göre Formula 1 tarihindeki en iyi pilotlardan birisi. Aston Martin ile anlaştığını duymak bana biraz garip geldi."
Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522
Fotoğraf: Alpine
"Bence Aston Martin'in şu anda Fernando ile kazanabileceği çok şey var fakat Fernando'nun Aston Martin'le kazanacağı çok şey var mı emin değilim."
"Fernando için en önemli şey rekabetçi bir araca sahip olmak ve neler yapabileceğini göstermek."
"Fakat işler şimdi olduğu gibi kalırsa ve Fernando 10., 11 ve 12. sıralar için savaşırsa, o zaman durum gerçekten tuhaf olacak." dedi.
Massa, Alonso'nun en büyük problemlerinden birisinin takımı ikiye bölmek olduğunu söyledi.
"Çok yetenekli, çok zeki bir sürücü. Sıralama turlarında nasıl hızlı olacağını çok iyi biliyor, bence bu anlamda en hızlı sürücülerden birisi."
"Aynı zamanda yarışlarda da çok tutarlı. Lastikleri nasıl yöneteceğini, takımla nasıl konuşacağını biliyor."
"Tek problemi bir takımı bölmesi. Onunla çalışırken veya konuşurken hiç sorun yaşamadım ama o her zaman her şeyi kendi lehine çevirmeyi ve takımı biraz ikiye ayırmayı başardı."
"Rekabetçi bir aracı varsa, kesinlikle takıma yardımcı olabilir. Ancak rekabetçi bir aracı yoksa, gerçekten problem yaratabilir."
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