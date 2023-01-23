Key: "Neredeyse hiçbir takım dalgalanmayı öngöremedi"
McLaren teknik direktörü James Key, birçok takımın dalgalanma sorunu ve hava akışının azalması gibi durumları öngöremediğini düşünmekte.
Yeni kurallarla birlikte 40 senelik aranın ardından yer etkisi konseptine dönüş yapan takımlar, doğal olarak birçok farklı tasarımla karşımıza çıktılar.
Bu tasarımların bazıları ciddi fark yaratırken, bazıları ise -araçların zıplamasına sebep olan dalgalanma sorunu gibi- birçok sorunla karşılaştı.
Takımlar dalgalanma sorunundan epey şikayetçiydi, yeni kuralların yazılmasında ciddi rol oynayan Ross Brawn ise kimsenin bu sorunu öngörememiş olmasından dolayı şaşırmıştı.
McLaren teknik direktörü James Key, bu konuda Brawn ile hemfikir.
PlanetF1'e konuşan Key, "Takımlar için sezon başlarken bazı şeyler pek belirgin değildi. Bunların ilki, herkesin gözden kaçırdığı dalgalanma sorunuydu."
"Eğer 1980'leri görebilecek kadar yaşlı olsa ve 1970'lerde böyle bir sorun olduğunu hatırlasaydık, muhtemelen bu konuda biraz daha bilgili olurduk."
"Ancak hepimiz bunun sezon başındaki kadar şiddetli olma ihtimalini kaçırdık, çözülmesi de beklediğimizden daha uzun sürdü."
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"İkincisiyse, geçiş yapmanın bir parçası haline gelen hava akışını neredeyse tamamen kaybetmiş olmamız."
"Virajlarda takip etmek daha kolay ve çok virajlı pistlerde işler kolaylaştı, ancak hava koridorları artık çok daha güçsüz."
"Dürüst olmak gerekirse bunu nasıl düzelteceğimizi ve dalgalanmayı nasıl yok edeceğimizi bilmiyorum, bu oldukça zor." dedi.
Yine de yeni kuralların kendisini memnun ettiğini belirten Key, "Eskiden takibin çok zor olduğu pistlerde çok yakın geçen yarışlarımız oldu."
"Örneğin Hungaroring'de ve geleneksel olarak zor geçen diğer bazı pistlerde beklediğimizden çok daha fazla geçiş oldu."
"Tüm sürücüler takibin kolaylaştığını belirtti, yani kurallar kesinlikle işe yarıyor."
"FIA'ya bu ekibi bir araya getirdiği, ilk araştırmaların çoğuna öncülük ettiği ve takımlarla proaktif bir şekilde iletişim kurduğu için teşekkür etmek gerekir." dedi.
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