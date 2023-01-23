Ferrari, Fiorano testine başlıyor, Giovinazzi katılmayacak

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Bugün Maranello'da kar yağdı ve Fiorano pisti beyaza büründü. Fakat hava koşulları akşam saatlerinde düzeldi, dolayısıyla Ferrari tarafından yarın yapılması planlanan "antrenman testi" olası yağmur ve buzlanma dışında sorunsuz geçecek.

Bu test, Ferrari tarafından hem yedek pilotları hem de takımın ana sürücülerini, yeni sezon öncesi ısındırmak amacıyla yapılıyor. Aynı zamanda mühendisler de sürücülerle çalışma fırsatı yakalıyorlar.

Charles Leclerc, Ferrari con i fan a Fiorano dopo il test Pirelli con le gomme rain a dicembre Photo by: Ferrari

Bu yıl test pilotluğu görevi üstlenecek ve Antonio Giovinazzi'nin müsait olmadığı GP'lerde üçüncü pilot olacak Shwartzman, beklenenin aksine teste başlayan ilk isim olacak. Bu muhtemelen Charles Leclerc ve Carlos Sainz'e kuru pistte sürüş yapma fırsatı vermek amacıyla yapılıyor. Normalde teste ilk yarış pilotları başlayacaktı.

Üç sürücünün her biri tam gün çalışacak: Başlangıçta Antonio Giovinazzi'nin de bu grubun bir parçası olması gerekiyordu fakat İtalyan sürücü, 499P ile birkaç günlük test için Sebring'e gitti.

Giovinazzi, 17 Mart'ta Amerika'da başlayacak WEC yarışına katılacak. Bu nedenle ilk yarışa hazırlık, SF21 ile sürüş yapmaktan daha önemli hale geldi.

Giovinazzi müsait olsaydı günü Shwartzman ile paylaşacaktı.