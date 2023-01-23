Ben Sulayem: "Formula 1 için 20 milyar dolar değer biçilmesi hem abartı hem de şişirilmiş bir etiket"

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Geçtiğimiz hafta Bloomberg tarafından yayınlanan haberde Suudi Arabistan'ın yatırım fonunun Formula 1'i satın almak için Liberty Media'ya 20 milyar dolar teklifte bulunduğu ancak bu teklifin kabul edinmediği iddia edildi.

Kaynaklar, Liberty ile satın alma konusunda hiçbir zaman ciddi bir görüşmeler yapılmadığı için raporun tamamen doğru olmadığını ifade ederken, sporla ilgili konuşulan bu rakamlar bazı tarafların tepkisini çekti.

F1'i 2017 yılında 4,4 milyar dolara satın alan Liberty Media'nın 20 milyar dolarlık bir teklif alması, yatırımının karşılığını inanılmaz şekilde aldığını gösteriyor.

Ancak F1'in ticari haklarını 2110 yılına kadar sahibine kiralayan FIA'ya göre, sporun bu kadar yüksek bir bedelle satılması bazı istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Başkan Ben Sulayem'e göre olası sonuçlardan biri, F1'i satın almak için bu kadar çok para harcayan yeni bir sahibin finansal anlamdaki geri dönüşleri hızlandırmak isteyecek olması.

Bu, yarış organizatörlerinden alınan ücretlerde ciddi artışlara yol açabilir ve bunun sonucunda da bilet fiyatları artabilir, taraftarlar yarışlara gitmeyi bırakabilir.

Ben Sulayem Pazartesi günü Twitter'da yaptığı bir paylaşımda böylesine büyük bir satın almanın sonuçları hakkındaki endişelerini dile getirdi.

Ben Sulayem, "Motor sporlarının koruyucusu ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak FIA, Formula 1'e 20 milyar dolarlık şişirilmiş fiyat etiketleri konulması konusunda temkinli davranıyor."

"Potansiyel bir alıcının sağduyulu davranmasını, sporun yararını göz önünde bulundurmasını ve sadece çok parayla değil, net ve sürdürülebilir bir planla gelmesini tavsiye ediyoruz."

"Yarışlara ev sahipliği yapma ücretindeki artışın ve diğer ticari maliyetlerin, gelecekte organizatörler üzerindeki etkisinin ne olacağını ve bunun taraftarlar üzerinde yaratabileceği olumsuzlukları dikkat almak bizim görevimiz." dedi.

Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT, Mohammed Ben Sulayem, FIA President Photo by: Red Bull Content Pool

Suudi Arabistan'ın ilgisine ilişkin haber hakkında Motorsport.com'a konuşan Ben Sulayem, F1'e biçilen 20 milyar dolarlık değerin doğru olmadığını söyledi.

"Bu paranın değeri bu mu? Açık konuşmak gerekirse, şişirilmiş olduğunu düşünüyorum. Abartılmış bir rakam. Sağduyu ile yaklaşırsak [F1] bu kadar eder mi?"

"[Eğer öyleyse] o zaman ne yapacağız? Haliyle bu parayı geri almak için daha fazlasını istemeye başlamalıyız.. Durum buysa, organizatörden ne kadar ücret alacağız?"

"Ben sadece bunun arkasındaki mantığa ve duruma bakmaya çalışıyorum. Çünkü bir planınız olmalı."

Ben Sulayem, F1'in sadece en yüksek teklifi verene satılmak yerine, sporu nasıl geliştirecekleri konusunda somut önerisi olan kuruluşlara satılmasının çok önemli olduğuna inanıyor.

"Bence satın alacak kişinin bir planı olmalı. Her kim olursa olsun bir planı olmalı, sadece parayla gelmemeli. Dediğim gibi, arkasındaki mantığa bakıyorum. Bir plana sahip olmalısınız."

"Şimdiye kadar sadece söylentiler vardı. Ancak FIA'nın da görüşmelerin bir parçası olması ya da tavsiyelerde bulunması gerektiğine inanıyorum çünkü şampiyonanın sahibi FIA."

"Kiralıyoruz, bu doğru. Ben sadece gelecek için netlik sağlamak istiyorum."

Ben Sulayem, bu rakamların, ticari hakların dönemin FIA başkanı Max Mosley tarafından 100 yıllık bir anlaşma ile sadece 300 milyon dolara kiralanması ile tezat oluşturduğuna dikkat çekiyor.

"Eğer bunun için 20 milyar dolar alırsam, FIA'nın haksız bir anlaşma yaptığını düşünürüm."

"100 yıl için 300 milyon dolar göz önüne alındığında beni 20 milyar dolarlık bir değere ikna edemezsiniz."

"Gidip incelediğinizde ve durumu sindirdiğinizde, bu rakamlar hiç mantıklı gelmiyorlar."