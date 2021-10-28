F1’in, önümüzdeki senelerde takvime üçüncü bir Amerika yarışını ekleyebileceğine dair söylentiler var. Bu sezon takvimde Amerika GP’ye COTA pisti ev sahipliği yaparken, gelecek sene buna Miami cadde pisti de eklenecek.

Las Vegas muhtemel üçüncü pistin olabileceği yer olarak konuşulurken, ünlü Amerikan yarış markası Andretti’nin de Alfa Romeo takımını satın almak için görüşmeler yaptığı biliniyor.

Andretti haberleriyle beraber, IndyCar’da Andretti adına yarışan genç yıldız Colton Herta’nın, gerekli süperlisans puanını topladığı takdirde takımla beraber F1’e geçebileceği konuşuluyor.

Lewis Hamilton’ın başarıları, Silverstone’un F1 takviminde kalmasında ve önemli sayıda bilet satılmasında önemli bir rol oynuyor.

Amerikalı bir sürücünün benzer bir etkiyi yaratıp yaratamayacağı sorulduğunda Epstein, “Kazanan bir Amerikalı sürücü, ülkede üç-dört yarış yapılmasını sağlayabilir.”

“Ve kesinlikle bir başka Amerikalı takımın yarışma olasılığı konusunda heyecanlıyım.”

“Ancak sadece bir Amerikalı takıma sahip olmak, taraftarları tribüne koymaz. Bunu anladık, çünkü Gene Haas ve Guenther Steiner ellerinden gelenin en iyisini yaptılar.”

“Ve evet, bence Amerikalı bir şampiyon harika olur.” dedi.

Colton Herta, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda celebrates winning Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

Ancak Epstein, gelecekte F1 gridine Amerikalı bir sürücü veya takım gelip kazanamazsa, etkinin kısa süreli olacağını düşünüyor.

“Ancak kazanmamak için girdiklerini düşünmüyorum. Gridin gerisinde yer almaktan memnun olacaklarını düşünmüyorum. En azından böyle olmamasını umuyorum.”

Amerika merkezli Liberty Media’nın ülkede bir sürücü gelişim programına yatırım yapabileceği yönündeki iddialar üzerine ise Epstein, Amerikalı sürücülere yardımcı olmak için para harcamaktan memnun olacağını ancak bunun onlar için bir iş kararı olduğunu söyledi.

“Bu muhtemelen uzun vadede riskli bir yatırım. Bunun, hissedarların çıkarına olup olmadığına karar vermeleri gerek.”

“Bu çocukların çoğu, F1 şampiyonlarının çoğu çok küçük yaşlarda küçük motosikletler ya da go-kartlar ile başladılar.”

“Bu yüzden, 10 yıllık bir projeyi değerlendiriyorsunuz. Ve bu zorlu bir konuşma.”