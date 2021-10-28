Palmer, Red Bull'daki sürücü dinamiklerini "garip" buluyor

Hollandalı pilot, şampiyonadaki rakibi Lewis Hamilton'ın sadece bir saniye önünde Amerika GP'sinde galibiyeti almayı başardı.

İki sürücü de farklı zamanlı stratejiye sahiplerdi. Verstappen, iki pit stop'u Hamilton'dan önce tamamlarken Britanyalı sürücü ise son turlara daha taze lastikler ile girme opsiyonunu seçti.

İlk pit stop'un ardından Verstappen, takım telsizinden takıma, takım arkadaşı Perez'in Mercedes sürücüsünü zorunlu pit'e alması yönünde bir strateji yapması talimatını verdi.

Palmer, böyle bir şeyi daha önce duymadığını ve takım içerisindeki dinamikleri garip bulduğunu söyledi.

Resmi F1 sitesindeki köşe yazısında Palmer, "Bir sürücünün yarış sırasında takım arkadaşının stratejisini belirlemiş olması daha önce görülmemiş bir şey ancak Red Bull, Perez'i pit'e çağırdı ve Hamilton'ın da buna göre hareket etmesi gerekti."

"Red Bull'un Perez'i, sürücüler şampiyonluğunu almak için zaman zaman feda ettiğini gördük. Sezonda Silverstone kadar erken bir noktada Perez'i, sırf Hamilton en hızlı tur atıp ekstra puan almasın diye pit'e alıp onu puan potasının dışına çektiler."

"Lider sürücünün takım radyosundan bunu söylemesi oldukça ilginç bir dinamik olsa da bu durum aslında Verstappen'in ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. O, sanki daha önce bu durumun içerisinde yer almış ve yarışı okuma deneyimine sahip bir pilotmuş gibi davranıyor ve doğru kararlar alıyor, bu tür gergin senaryolar altında bile."

"Takım arkadaşı da dahil tüm takım aynı yöne doğru ilerliyor. Bu nedenle açılış turunda ilk virajın ardından Perez, Verstappen ile mücadele etmemeyi tercih etti." dedi.

Pek çok kişinin, Hamilton ve Mercedes'in baskın olmasını beklediği bir pistte Verstappen, galibiyeti alarak bitime beş yarış kala yedi kez dünya şampiyonu pilot ile farkı 12 puana çıkardı.

Palmer, an itibariyle Verstappen'in favori olması konusunda şüphe duymadığını ancak sezon bitmeden dramalar olmasını beklediğini söyledi.

Eski F1 pilotu, "Verstappen, Türkiye'nin ardından karamsar gözüküyordu, Mercedes'in formunu yakaladığını düşünüyordu. Ancak bir anda her şey değişti."

"Şu anda 12 puanlık bir farka sahip - Silverstone'dan beri iki sürücünün de elde ettiği en büyük fark. Bir sonraki yarış Meksika olacak, ki burası Mercedes için her zaman zayıf bir nokta olmuştur ve bunun üstüne Hamilton'ın bir motor cezası alma ihtimali daha var."

"Müthiş bir sürüş ile Verstappen, favorinin yeniden kendisi olduğunu kanıtladı ve eğer bu sene şampiyonluğu alırsa, Austin'deki gibi bir yarışın, bir şampiyonun sürüşü olduğuna dair argümanlar ortaya çıkabilir."

"Şu anda iyi bir momentum yakalanmış olsa da ortada kesin bir şey yok. Şampiyonanın böyle olduğu göz önüne alındığında, Abu Dhabi öncesinde daha fazla dramalar ortaya çıkacağından eminim." dedi.