Vergne: "Marko sert ama adil biri"

Jean Eric Vergne, Red Bull'un sürücü akademisinde yetişen sürücülerden biriydi ve 2015 yılında Max Verstappen'e yer açmak için programdan çıkarıldı.

Vergne, 2012-14 yılları arasında üç sezon Toro Rosso'da yarıştı ve Red Bull'a geçme fırsatı yakalayamadı. Programdan çıkarıldıktan sonra da Formula 1'e veda etti. O günden bu yana Formula E'de ve dayanıklılık yarışlarında yer aldı.

Red Bull'un motor sporları danışmanlığını yapan ve genç sürücü programını yöneten Marko'nun 'neredeyse hiç' sosyal beceriye sahip olmadığını söyleyen Vergne, Beyond the Grid podcastinde şunları söyledi: "Her şeye rağmen bir patron olarak onu sevdim çünkü sürücülere her zaman başarılı olmak için adil bir şans veriyordu."

"Evet, o sert bir adam, ama sorun değil. Formula 1 dünyasının kendisi zor. Son yarıştaki performansın kadar iyisin ve herkes bunu biliyor."

"Beni Formula 1'e o getirdi. Bu yüzden ona benim için yaptıkları şeyler adına sadece teşekkür edebilirim."

"Keşke bazı şeyleri farklı yapsaydı, özellikle de Toro Rosso ile üçüncü yılımda... Fakat böyle oldu. Onunla çalışabildiğim ve bana bu fırsatları verdiği için mutluyum."

"Helmut her zaman araca ne olduğunu ve güncellemelerin araçta nasıl çalıştığını bilmek isterdi. Ayrıntılara gerçekten bakıyor. İnan bana, araç, takım ve sürücülerle ilgili olan her şeyi biliyor."

"Onu mutlu etmek kolay değildi. Magny-Cours'daki bir yarış hatırlıyorum; En hızlısıydım, ama o hafta sonu yarış kazanamadım. Oldukça sinirliydi ve 'bir sonraki yarışta kazanmalısın' dedi."

"Bir keresinde Almanya'daki yarışı kazandım ve sonra Marko'dan tekrar bir telefon aldım. Beni arıyordu çünkü en hızlı turu ben atmamıştım. İki kez kazanmış ve iki pole pozisyonu almıştım. Fakat en hızlı turu ben atamadım çünkü başka bir sürücü yarışın ortasında pite girmiş ve yeni lastiklere geçmişti. Bunu ona açıklamaya zamanım olmadı çünkü o, telefonu çoktan kapatmıştı."